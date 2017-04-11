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Кузбасские пенсионеры соревнуются в компьютерном многоборье

Опубликовано , 167 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Кузбассовцы старшего поколения осваивают компьютерную грамотность и даже принимают участие во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, такие курсы с 2012 года проходят в библиотеке посёлка Крапивинский для жителей района.

Сейчас основы работы на компьютере осваивают шесть человек. Консультационные занятия в группе будут проходить до 28 апреля. Курс состоит из 14 занятий по два часа каждое.

«Обучающиеся знакомятся с составляющими персонального компьютера, получают навыки работы с базовыми офисными программами, учатся создавать папки и файлы и производить с ними действия. Также в программе — изучение интернета, портала госуслуг, электронной почты и социальных сетей», — пояснили в пресс-службе.

Наибольший интерес у старшего поколения вызывает возможность совершать видеозвонки через Skype и просматривать фотографии своих родных и друзей в социальных сетях.

Всего с 2012 года обучение компьютерной грамотности в Крапивинском районе прошли более 300 человек. Курсы проходят бесплатно, по предварительной записи. По их завершении выпускники получают свидетельства.

Лучшие обучающиеся принимают участие в районном этапе всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Так, в соревнованиях в 2017 году участие принимали пять человек. Основным заданием была демонстрация работы на портале госуслуг и государственной информационной системы ЖКХ.

Победителем в категории «Начинающий пользователь» стала Валентина Миронова из посёлка Крапивинский, а в категории «Уверенный пользователь» — Анна Рубанюк из деревни Шевели.

Также в умении работать на компьютере состязались жители старшего поколения Беловского района. В отборочных соревнованиях муниципального этапа VII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в категории «Начинающий пользователь» приняли участие четыре человека. Победителем турнира признана Наталья Матвиенко из села Старопестерево.

Победители муниципальных этапов будут представлять территорию на региональном этапе чемпионата, который состоится в апреле 2017 года в Кемерове.

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Кузбассовцы старшего поколения осваивают компьютерную грамотность и даже принимают участие во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью.

 

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