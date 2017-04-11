Кузбасские ветераны смогут на дому оформить документы и получить госуслуги

По инициативе губернатора Амана Тулеева в многофункциональных центрах Кузбасса стартовала акция «Наша Победа».

Мероприятие проводится третий год подряд, сообщает пресс-служба региональной администрации.

В рамках акции ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы фронтовиков могут получить на дому госуслуги центра «Мои документы».

Для этого необходимо подать заявку по бесплатному, единому для всего Кузбасса, номеру телефона – 115 со стационарного телефона или 555-115 с мобильного, а также обратиться в любой офис МФЦ.

«Сотрудники центра на дому бесплатно помогут оформить в собственность земельный участок, приватизировать квартиру или получить социальные льготы и пособия. Акция продлится до конца мая», — пояснили в ведомстве.

В 2015 году участниками акции стали 45 ветеранов и граждан старшего поколения, в 2016 году – 63 кузбассовца. Наиболее востребованными услугами стали оформление недвижимости в собственность и оформление компенсации за жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, в рамках акции в МФЦ размещены выставки детских рисунков, посвящённых празднованию Дня Победы. На сайтах и в офисах МФЦ в праздничные дни будут транслироваться видеоролики с хроникой памятных событий 1941—1945 годов.