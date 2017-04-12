Более 250 «ленточек мужества» раздали на вокзале в Кемерове

На железнодорожном вокзале областного центра состоялся песенный флэш-моб, во время которого раздавали ленты с надписью «Нас не запугать», появившиеся в ответ на трагедию в Санкт-Петербурге.

Мероприятие организовало Кемеровское региональное отделение «Единой России» при содействии депутата областного Совета народных депутатов Кемеровской области Ирины Костик, сообщили «МедиаКузбассу» в партийной пресс-службе.

Перед отправлением скорого фирменного поезда «Кузбасс» сообщением Кемерово-Москва, в зале ожидания вокзала, студенты КузГТУ и начинающие кемеровские вокалисты исполнили песню «Жить», написанную Игорем Матвиенко после авикатастрофы над Синайским полуостровом.

«Пассажирам, провожающим и работникам вокзала активисты «Молодой Гвардии Единой России» раздавали «ленточки мужества» как символ сплочения перед лицом террористических угроз. В течении часа было роздано более 250 бело-синих лент с надписью «Нас не запугать», которые появились как ответ на трагедию в питерском метро», — рассказали организаторы.

Как рассказала Ирина Костик, данная акция призвана напомнить всем пассажирам о высшей ценности жизни каждого человека и поддержать всех пострадавших при взрыве в подземке.

Всего в акции приняли участие 50 активистов.

Напомним, что впервые такие бело-синие ленточки появились неделю назад — на акции памяти жертв террористических атак, совершённых в России и во всем мире, которые прошли сразу в пяти городах Кузбасса при участии 10 тысяч человек.