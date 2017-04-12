Газеты и интернет
Радио
11°C, ясно
Войти на сайт

Более 250 «ленточек мужества» раздали на вокзале в Кемерове

Опубликовано , 77 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © kemerovo.er.ru

На железнодорожном вокзале областного центра состоялся песенный флэш-моб, во время которого раздавали ленты с надписью «Нас не запугать», появившиеся в ответ на трагедию в Санкт-Петербурге.

Мероприятие организовало Кемеровское региональное отделение «Единой России» при содействии депутата областного Совета народных депутатов Кемеровской области Ирины Костик, сообщили «МедиаКузбассу» в партийной пресс-службе.

Перед отправлением скорого фирменного поезда «Кузбасс» сообщением Кемерово-Москва, в зале ожидания вокзала, студенты КузГТУ и начинающие кемеровские вокалисты исполнили песню «Жить», написанную Игорем Матвиенко после авикатастрофы над Синайским полуостровом.

«Пассажирам, провожающим и работникам вокзала активисты «Молодой Гвардии Единой России» раздавали «ленточки мужества» как символ сплочения перед лицом террористических угроз. В течении часа было роздано более 250 бело-синих лент с надписью «Нас не запугать», которые появились как ответ на трагедию в питерском метро», — рассказали организаторы.

Как рассказала Ирина Костик, данная акция призвана напомнить всем пассажирам о высшей ценности жизни каждого человека и поддержать всех пострадавших при взрыве в подземке.

Всего в акции приняли участие 50 активистов.

Напомним, что впервые такие бело-синие ленточки появились неделю назад — на акции памяти жертв террористических атак, совершённых в России и во всем мире, которые прошли сразу в пяти городах Кузбасса при участии 10 тысяч человек.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/89187.html

http://kemerovo.er.ru/media/userdata/news/2017/04/12/a0d4cfd6f9c879a70e1f0486dfc6c91f.jpg

На железнодорожном вокзале областного центра состоялся песенный флэш-моб, во время которого раздавали ленты с надписью «Нас не запугать», появившиеся в ответ на трагедию в Санкт-Петербурге.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке снесут аварийные долгострои

VSЁ42
VSЁ42

Кузбасского замначальника колонии обвиняют в получении взятки

Сибдепо
Сибдепо

Кемеровский ТРК оцепили из-за подозрительного предмета

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

В День Космонавтики в маршрутках Кемерова раздавали космическую еду

VSЁ42
VSЁ42

В Междуреченске появился собственный Ждун

VSЁ42
VSЁ42

«Забывчивый» кузбассовец с битой ограбил женщину

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить