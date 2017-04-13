Должник пытался спрятать Mercedes около отдела судебных приставов

В Новокузнецком районе сотрудники Федеральной службы судебных приставов арестовали Mercedes-Benz, который должник спрятал недалеко от отдела ведомства.

Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, накануне должник прибыл в отдел на приём к судебному приставу-исполнителю, чтобы ознакомиться с постановлением о возбуждении исполнительного производства.

В ведомстве пояснили, что на принадлежащий мужчине автомобиль наложили арест в обеспечительных мерах из-за того, что он не платит кредит крупному российскому банку.

Должник наотрез отказался исполнять законное требование, ссылаясь, что не знает местонахождения собственного автомобиля, однако пристав проверил ближайшую территорию.

«Предположив, что гражданин мог приехать на иномарке в отдел, пристав проверил близлежащую территорию. Транспортное средство было обнаружено. Должник, явно выражал свое несогласие с действиями сотрудников ведомства, любыми способами пытался отвлечь должностных лиц и всячески воспрепятствовал действиям судебного пристава-исполнителя», — отметили в ведомстве.

В итоге на должника составили административный протокол по статье «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов».

Внезапно «найденный» автомобиль марки «Mercedes-Benz» арестовали и оставили владельцу на ответственное хранение.

При этом приставы предупредили его об уголовной ответственности за возможные незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту.