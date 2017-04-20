Водителей в Кемерово в пятницу ждёт утренняя проверка ГИБДД

Завтра, 21 апреля, сотрудники кемеровской Госавтоинспекции на территории города проведут сразу две очередные массовые проверки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, утром состоится массовая проверка соблюдения правил перевозки детей.

На время рейдов экипажи ГИБДД будут приближены к образовательным учреждениям города: детским садам и школам.

«В случае выявления фактов перевозки детей с нарушением Правил, к водителям будет применяться административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей», — ответили в дорожной полиции.

Также утром инспекторы ГИБДД проведут спецмероприятие по массовой проверке водителей на трезвость.

В определённых местах дороги сотрудники ГИБДД будут останавливать все транспортные средства и оценивать состояние каждого водителя.

«При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, несоответствующего обстановке поведения и других) водителю будет незамедлительно разрешено продолжить движение. При наличии оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, сотрудниками ГИБДД будут проводиться действия в соответствии с законодательством», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что за управление ТС в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет. Такая же ответственность предусмотрена законодательством, если водитель транспортного средства не выполнит законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.