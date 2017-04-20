В Мариинской женской колонии поселят маленьких детей

Осужденные женщины, отбывающие наказание в исправительной колонии № 35 в городе Мариинске, теперь могут круглосуточно проживать совместно со своими детьми и самостоятельно ухаживать за ними.

В учреждении открыли первый в регионе специализированный Дом ребенка нового формата, сообщили «МедиаКузбассу» в областном ГУФСИН.

Как пояснили в ведомстве, в 1962 году в ИК-35 построили отдельно стоящее здание Дома ребенка, которое функционирует по сей день. В 2016 году было решено провести капитальный ремонт и переоборудовать для совместного проживания осужденных с детьми.

На сегодняшний день здесь воспитываются 24 малыша, 8 из них будут жить совместно с матерями. В каждом помещении для круглосуточного проживания есть санузел с ванной, отдельные спальные места и детские кроватки, постельное белье, одежда, игрушки, обустроен двор для прогулок.

«Для воспитания детей, которые не виноваты в преступлениях своих матерей, созданы прекрасные бытовые условия, необходимые для физического и психического развития, ребятишки не должны даже чувствовать, что они в чем-то ущемлены и не должны быть лишены детства. В то же время возможность проживания с ребенком дисциплинирует осужденных — это право представляется только тем, кто не только изъявили желание ухаживать за малышом, но и имеют положительные характеристики от психолога учреждения и начальника отряда, не имеют дисциплинарных взысканий, активно участвуют в общественной жизни колонии, трудятся на производстве, отказались от вредных привычек», — прокомментировал начальник ГУФСИН по Кузбассу Константин Антонкин.

По его словам, сотрудники Дома ребенка обеспечивают уход, развитие, воспитание, лечение, социальную адаптацию, психологический комфорт детям, матери которых находятся в ИК-35.

С детьми и их мамами работают педагоги, психологи, музыкальные работники — многие из них с опытом работы более 10 лет. Кроме групповых помещений, предусмотрен пищеблок, буфетная, прачечная, кабинеты физиотерапии, прививочный кабинет, комната психологической разгрузки.

В ГУФСИН уточнили, что ранее матери по правилам внутреннего распорядка могли приходить к детям только на свидание и кормление. Основная нагрузка по уходу за детьми ложилась на сотрудников Дома ребенка — педагогов, психологов, медицинских специалистов, при этом многие осужденные не успевали привязаться к ним.

«Часто были случаи, когда матери отказывались от детей по выходу из колонии, не могли обеспечить должный уход, не были психологически привязаны к собственным детям. Сейчас у них есть возможность круглосуточно, ежеминутно видеть, слышать, ощущать своего ребенка, проживать с ним каждый его шаг. Это важно и ребенку — для его психологического комфорта, и маме. В конце концов, материнское чувство затем может удержать женщину от рецидива», — считает начальник Дома ребенка ИК-35 Елена Цибулькина.