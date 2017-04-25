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Кузбасские паломники посетят православные святыни России

Опубликовано , 74 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © airpano.ru

По инициативе Амана Тулеева кузбассовцы посетят православные святыни России: группа из 45 человек отправится в паломнический тур 26 апреля, а вернётся 4 мая.

Поездка организована при поддержке Кузбасской митрополии Русской православной церкви и промпредприятий Кузбасса, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Программа тура для православных верующих включает посещение основных христианских святынь в Москве, Дивееве, Муроме, Владимире, Сергиевом Посаде.

«В числе паломников – члены семей работников организаций угольной, горнорудной, химической промышленности, погибших в результате несчастных случаев на производстве, при исполнении служебных обязанностей, а также родители детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями», — пояснили в пресс-службе.

Они помолятся за здравие жителей региона и всех шахтёров Кузбасса и России и за упокоение душ погибших горняков.

По инициативе губернатора Амана Тулеева с 2010 года кузбассовцы разных вероисповеданий регулярно совершают паломнические поездки, чтобы поклониться святыням и помолиться за своих родных и близких.

Группы из Кузбасса побывали в Израиле, Саудовской Аравии, Казани, посетили православные святыни России.

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По инициативе Амана Тулеева кузбассовцы посетят православные святыни России: группа из 45 человек отправится в паломнический тур 26 апреля, а вернётся 4 мая.

 

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