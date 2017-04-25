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Молодожёнам прямо у ЗАГСа напомнили о правилах дорожного движения

Опубликовано , 76 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © pp.userapi.com

Сотрудники ГИБДД города Осинники возле местного органа ЗАГС встретились с молодожёнами, чтобы напомнить им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, в том числе в этот праздничный для них день.

Инспекторы рассказали правила безопасного поведения на дороге для пешеходов, поскольку, по традиции, после регистрации брака новоиспечённые супруги отправляются на фотосессию.

Гостям напомнили о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии, перевозки юных пассажиров в салоне автомобиля без детских удерживающих устройств и превышения установленного скоростного режима.

Дорожные полицейские предложили молодожёнам присоединиться к Всероссийской семейной акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!», рассказав о целях и задачах этого мероприятия.

«Супруги с удовольствием откликнулись на такое предложение сотрудников Госавтоинспекции. Они написали на специальном плакате обращение к автомобилистам, призывая их соблюдать Правила дорожного движения ради любви, после чего сделали тематическую фотографию», — рассказали в областной ГИБДД.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/89475.html

https://pp.userapi.com/c637930/v637930301/4259d/wISAQgIy8PU.jpg

Сотрудники ГИБДД города Осинники возле местного органа ЗАГС встретились с молодожёнами, чтобы напомнить им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, в том числе в этот праздничный для них день.

 

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