Молодожёнам прямо у ЗАГСа напомнили о правилах дорожного движения

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Сотрудники ГИБДД города Осинники возле местного органа ЗАГС встретились с молодожёнами, чтобы напомнить им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, в том числе в этот праздничный для них день.
Инспекторы рассказали правила безопасного поведения на дороге для пешеходов, поскольку, по традиции, после регистрации брака новоиспечённые супруги отправляются на фотосессию.
Гостям напомнили о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии, перевозки юных пассажиров в салоне автомобиля без детских удерживающих устройств и превышения установленного скоростного режима.
Дорожные полицейские предложили молодожёнам присоединиться к Всероссийской семейной акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!», рассказав о целях и задачах этого мероприятия.
«Супруги с удовольствием откликнулись на такое предложение сотрудников Госавтоинспекции. Они написали на специальном плакате обращение к автомобилистам, призывая их соблюдать Правила дорожного движения ради любви, после чего сделали тематическую фотографию», — рассказали в областной ГИБДД.
Сотрудники ГИБДД города Осинники возле местного органа ЗАГС встретились с молодожёнами, чтобы напомнить им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, в том числе в этот праздничный для них день.