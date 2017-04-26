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Более 100 вакансий на военную службу по контракту представят в Кемерове

Опубликовано , 85 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © vnews.agency

Сегодня, 26 апреля, в Центре занятости населения города проходит мини-ярмарка вакансий, в которой примет участие Пункт отбора на военную службу по контракту.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в городском ЦЗН, кадровая служба организации предложит посетителям мероприятия более 100 вакантных мест по разным специальностям (профессиям).

По данным службы занятости, ведомство нужны водители категорий «С,Д,Е», трактор, МТЛБ; механики-водители, стрелки, пулемётчики, гранатомётчики, разведчики, специалисты связи, электрики, музыканты в военный оркестр.

Кроме того, требуются командиры отделений разведки, автомобильных отделений, орудий и боевых машин.

Принять участие в ярмарке может любой житель Кемерова. «Все услуги службы занятости бесплатные», — отметили в ЦЗН.

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Сегодня, 26 апреля, в Центре занятости населения города проходит мини-ярмарка вакансий, в которой примет участие Пункт отбора на военную службу по контракту.

 

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