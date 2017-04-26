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Антимонопольная служба призвала внимательнее читать кредитные договоры

Опубликовано , 95 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © papabankir.ru

Руководитель Кемеровского УФАС Наталья Кухарская рассказала журналистам о проблеме, с которой столкнулись жители региона при кредитовании, о большом количестве заявлений в антимонопольный орган и о мерах, которые необходимо принять пострадавшим.

Как пояснила Наталья Евгеньевна, обращения новокузнечан о нарушениях со стороны банков стали массово поступать в Кемеровское УФАС с марта, и на сегодняшний день их около 30.

По мнению заявителей, при заключении договоров кредитования в разных банках им навязывали услугу коллективного страхования.

«При этом, запросив по заявлению документы в самой финансовой организации, мы увидели, что граждане дают свое согласие на дополнительную услугу, подписав договор без внимательного прочтения. В этом заключается главная ошибка», — прокомментировала руководитель УФАС.

Спикер призывала граждан обратить внимание на то, что принять меры реагирования на нарушение антимонопольного законодательства УФАС может только в случае, если его совершила компания, занимающая доминирующее положение на рынке. «В 2015 и 2016 году на рынке услуг кредитования физических лиц только ПАО «Сбербанк России» занимал доминирующее положение», — отметила Наталья Кухарская.

Глава ведомства напомнила о важности внимательного и полного прочтения документов перед подписанием. Особенно, если речь идет о заключении договора на различные финансовые услуги.

Руководитель антимонопольного органа подчеркнула, что контроль за исполнением федерального закона о потребительском кредите, а также специальные указания о стандартных требованиях к условиям и порядку добровольного страхования осуществляет Банк России.

«В настоящее время большая часть заявлений поступает из Новокузнецка, но не стоит исключать вероятности, что подобная ситуация складывается и в других городах и районах Кемеровской области», — отметили в пресс-службе УФАС.

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Руководитель Кемеровского УФАС Наталья Кухарская рассказала журналистам о проблеме, с которой столкнулись жители региона при кредитовании, о большом количестве заявлений в антимонопольный орган

 

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