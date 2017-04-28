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Хоккеисты «Кузнецких медведей» попробовали себя в роли пожарных

Опубликовано , 91 просмотр
Автор текста Денис Васильев

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Фото © vk.com

Игроки хоккейной команды «Кузнецкие медведи» посетили пожарно-спасательную часть №1 в Новокузнецке и примерили на себя роль огнеборцев.

В эксперименте приняли 20 игроков. В новом образе спортсмены помогли профессионалам ликвидировать условное возгорание.

Пожарные провели для хоккеистов экскурсию по части, показали, в каких условиях там работают специалисты, продемонстрировали амуницию и технику.

После соответствующего инструктажа спортсмены Марк Петров и Виталий Уткин наперегонки надели форму и даже приняли участие в тушении «огня».

Спортсмены признались, что получили немаленькую порцию адреналина.

«Нам сказали, надевать форму надо всё быстро, чтобы за секунды собраться и ехать на пожар. С хоккейной формой так не получится, у нас много всяких липучек, застежек, отдельных вещей. А по весу наши формы примерно похожи. Никогда раньше не был в пожарной части, интересно побывать в таком месте и всё это увидеть вживую. Пожарным быть, конечно, сложнее, чем хоккеистом. Мы играем в удовольствие, а они жизни спасают – это даже сравнивать нельзя», — рассказал защитник Марк Петров.

В пожарных частях регулярно устраивают экскурсии с погружением в нелёгкую работу спасателей, однако хоккеисты здесь побывали впервые.

При этом огнеборцы регулярно присутствуют на хоккейных матчах во Дворец Спорта Кузнецких Металлургов: следят за пожарной безопасностью и болеют за команду.

«Есть у нас сотрудники, которые специально подменяются, чтобы дежурить и попасть на матч любимой команды. Экскурсия прошла отлично, хоккеисты внимательно слушали наших сотрудников, которые рассказывали про пожарную технику», – говорит начальник пожарно-спасательной части №1 Василий Петухов.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/89553.html

https://vk.com/kuznetskbears

Игроки хоккейной команды «Кузнецкие медведи» посетили пожарно-спасательную часть №1 в Новокузнецке и примерили на себя роль огнеборцев.

 

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