Газеты и интернет
Радио
4°C, облачно
Войти на сайт

Выставка о подвигах кузбассовцев открылась в обладминистрации к Дню Победы

Опубликовано , 138 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

#

Фото © kemoblast.ru

 

Передвижная выставка «Подвигом славны наши земляки» разместилась в холле здания №1 администрации Кемеровской области.

В неё вошли около 100 экспонатов из фондов Кемеровского областного краеведческого музея, а также лучшие работы воспитанников областного центра детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, одними из первых выставку посетили дети сотрудников ведомства, школьники из Кемерова, Прокопьевска, Новокузнецка и Осинников. Сотрудники краеведческого музея провели для них экскурсию, рассказали о самых интересных предметах.

Выставка состоит из четырёх разделов. Первый посвящён 75-летию отправки на фронт бронепоезда «Лунинец», второй — кузбасским дивизиям и воинским соединениям на фронтах Великой Отечественной, третий носит название «Кузбасс – угольная база страны, центр чёрной металлургии», четвёртый — «Гордость и слава Кузбасса» — посвящён Героям Советского Союза и РФ, полным кавалерам ордена Славы.

К примеру, здесь можно увидеть бинокль Романа Зеленского, комиссара 22-й гвардейской Рижской добровольческой стрелковой дивизии, планшет офицерский, принадлежавший Николаю Жукову (1912—1995 годы), подполковнику, участнику Великой Отечественной войны, карабин системы Мосина, гильзы от снарядов, противотанковую гранату, пулемёт системы Дегтярева, шахтёрскую каску и лампу, кайло, отбойный молоток 1940—1950-х годов.

Управляющий делами обладминистрации Александр Мартусов вручил областные награды талантливым детям и их наставникам, предоставившим работы для экспозиции (рисунки, модели военной техники и многое другое).

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/89634.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/05/AKO-tematicheskaya-vystavka-Voennaya-istoriya-2-05-2017_resize-1024x682.jpg

 

Передвижная выставка «Подвигом славны наши земляки» разместилась в холле здания №1 администрации Кемеровской области.

 

Яндекс.Новости

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Водитель погиб в ночном ДТП на трамвайных путях в Прокопьевске

tvoe-avto.com
tvoe-avto.com

В Новокузнецке Nissan Juke влетел в столб: три человека пострадали

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове в результате ДТП перевернулся внедорожник

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемерово вошёл в топ-5 самых загрязнённых городов

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Алкоголь с фальшивыми акцизами продавали в кемеровском магазине пряжи

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Супружеская пара из Ленинска-Кузнецкого попала под грузовой поезд

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить