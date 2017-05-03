Выставка о подвигах кузбассовцев открылась в обладминистрации к Дню Победы

Передвижная выставка «Подвигом славны наши земляки» разместилась в холле здания №1 администрации Кемеровской области.

В неё вошли около 100 экспонатов из фондов Кемеровского областного краеведческого музея, а также лучшие работы воспитанников областного центра детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, одними из первых выставку посетили дети сотрудников ведомства, школьники из Кемерова, Прокопьевска, Новокузнецка и Осинников. Сотрудники краеведческого музея провели для них экскурсию, рассказали о самых интересных предметах.

Выставка состоит из четырёх разделов. Первый посвящён 75-летию отправки на фронт бронепоезда «Лунинец», второй — кузбасским дивизиям и воинским соединениям на фронтах Великой Отечественной, третий носит название «Кузбасс – угольная база страны, центр чёрной металлургии», четвёртый — «Гордость и слава Кузбасса» — посвящён Героям Советского Союза и РФ, полным кавалерам ордена Славы.

К примеру, здесь можно увидеть бинокль Романа Зеленского, комиссара 22-й гвардейской Рижской добровольческой стрелковой дивизии, планшет офицерский, принадлежавший Николаю Жукову (1912—1995 годы), подполковнику, участнику Великой Отечественной войны, карабин системы Мосина, гильзы от снарядов, противотанковую гранату, пулемёт системы Дегтярева, шахтёрскую каску и лампу, кайло, отбойный молоток 1940—1950-х годов.

Управляющий делами обладминистрации Александр Мартусов вручил областные награды талантливым детям и их наставникам, предоставившим работы для экспозиции (рисунки, модели военной техники и многое другое).