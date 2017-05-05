Шумный бар в многоэтажке Новокузнецка всё же перестанет работать по ночам

По требованию прокурора бар, расположенный в многоквартирном доме, прекратит работу в ночное время — ответчику не удалось обжаловать решение суда первой инстанции.

Кемеровский областной суд удовлетворил требования прокурора Куйбышевского района Новокузнецка и обязал бар, расположенный в многоквартирном доме по улице Куйбышева, прекратить работу в ночное время.

Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, в 2016 году в прокуратуру района обратилась жительница дома с жалобой о нарушении прав и законных интересов её и её несовершеннолетнего сына, который тяжело болен.

Прокуратура провела проверку и установила, что на первом этаже дома находится нежилое помещение общей площадью 151,6 кв. метров, которое используется круглосуточно в качестве бара, в котором продается пиво и спиртные напитки.

Бар работает в ночное время, посетители создают шум, подъезжают на автомашинах с включёнными магнитолами, сигналят, кричат и распивают спиртное на улице возле заведения.

«Круглосуточная деятельность бара причиняет неудобства жителям дома №3 по улице Куйбышева, нарушает их покой и сон в ночное время, право на условия проживания, безопасные для здоровья, на спокойствие и тишину», — уточнили в ведомстве.

Прокурор направил в Центральный суд города исковое заявление в интересах несовершеннолетнего и потребовал прекратить работу бара в ночное время: с 23:00 до 7:00.

Суд вынес решение и полностью удовлетворил требования прокурора. Ответчик не согласился и обжаловал решение.

Кемеровский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение без изменения, жалобу – без удовлетворения.

«Решение вступило в законную силу и направлено для исполнения», — подвели итог в прокуратуре.