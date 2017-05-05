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Старейшему участнику Великой Отечественной войны из Кузбасса — 99 лет

Опубликовано , 140 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemoblast.ru

В Кузбассе проживает 1 022 участника Великой Отечественной войны, среди которых 770 мужчин и 252 женщины, а всего в регионе более 21 тыс. ветеранов.

Как сообщает пресс-служба областного отделения Пенсионного фонда, из общего числа участников тех событий — 307 инвалидов войны, тружеников тыла – 19 699 человек, 360 бывших узников концлагерей, 253 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов погибших и умерших участников Отечественной войны – 5 383 человек.

Старейшему из участников Великой Отечественной войны – Никифору Сидоровичу Мальцеву — 99 лет, он родился в 1918 году.

«На 1 мая средний размер пенсий участников Великой Отечественной войны составил 36 643 рубля, а с учётом мер социальной поддержки (ЕДВ и ДЕМО) уровень их доходов составляет, в среднем, 42 603 рубля», — отметили в ведомстве.

Отдавая дань памяти героизму соотечественников того времени, сотрудники ОПФР по Кемеровской области на сайте и страницах в соцсетях реализовали проект «Всё для фронта! Всё для Победы», в котором рассказали о судьбах уже ушедших из жизни или ныне живущих в Кузбассе участников Великой Отечественной войны. Некоторые истории основаны на данных пенсионных дел, герои других рассказов – славные предки их авторов.

«Кто-то из ветеранов уже отметил своё 90-летие, а, например, труженица тыла Евдокия Селивёрстовна Якубовская из Промышленновского района в марте этого года принимала поздравления с вековым юбилеем». — добавили в ПФР.

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В Кузбассе проживает 1 022 участника Великой Отечественной войны, среди которых 770 мужчин и 252 женщины, а всего в регионе более 21 тыс. ветеранов.

 

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