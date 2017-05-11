Юные казаки устроили трёхдневный марш-бросок к Дню Победы

Праздничные выходные в Промышленновском районе прошли под знаком патриотической акции «Великая история единой России» с обрядом посажения казачков на коня и марш-броском.

Как сообщает пресс-служба Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия», обряд прошёл в день Георгия Победоносца — 6 мая — в казачьем клубе «Патриот».

Руководитель клуба, секретарь Промышленновского районного отделения единороссов, руководитель проекта «Историческая память» Василий Борисов рассказал, что этот древний обычай – первое испытание будущего защитника Отечества, прикосновение к истории родного края.

Традиционно, крёстный сажает ребёнка на коня, которого держит под уздцы отец. Коня обводят вокруг плаца, в это время священнослужитель, окормляющий казачье общество читает молитву небесному заступнику казачка.

«Если ребенок удержится на коне и не упадёт, он получает своё первое оружие и далее считается прошедшим испытание и принятым в казачью общину. Юных казачков качают на бурке и подбрасывают вверх под крики «Любо!» и казачьи песни. В это день все малыши успешно прошли испытания», — рассказали организаторы.

По окончанию обряда, стартовал марш-бросок, посвящённый Дню Великой Победы. Поддержать ребят приехал руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Дмитрий Степанов.

Как отметил Степанов, патриотическое воспитания школьников приобретает особую важность в условиях, когда продолжаются циничные попытки перечеркнуть и извратить великую историю русского народа. От того, насколько подрастающее поколение будет любить свою Родину и знать свою историю, во многом зависит развитие нашего региона и страны.

В марш-броске приняли участие 24 юных патриота, в том числе три девочки.

В течении трёх дней ребята из патриотического клуба прошли по маршруту Промышленная — Краснинское — Ваганово, с полными рюкзаками, ежедневно преодолевая более 20 километров.

На протяжении всего похода ребята несли Знамя Победы и, вернувшись в посёлок Промышленная девятого мая, прошли с ним на праздничном параде.