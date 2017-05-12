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Летевшие в Кемерово пассажиры «Аэрофлота» вместо бизнес-класса получили «эконом»

Опубликовано , 199 просмотров
Автор текста Илона Троицкая

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Фото © mvairport.ru

8 мая авиакомпания «Аэрофлот» перед вылетом ночного рейса «Москва — Кемерово» поменяла самолет, после чего некоторых пассажиров из бизнес-класса пересадили в «эконом». Об этом «МедиаКузбассу» стало известно от пассажиров рейса, недовольных таким решением.

«Перед самым вылетом стало известно, что в рейс выйдет другой самолет — меньшей вместимости. Из-за другого распределения в этом лайнере пассажирских мест оказалось, что часть купивших дорогие билеты просто не поместятся в салон бизнес-класса и пересядут в «эконом». Причину такого решения «Аэрофлот» своим клиентам не объяснил», — рассказал «МедиаКузбассу» один из пассажиров рейса.

«Нам предложили обменять билеты в кассе и вернуть часть денег, но в то окно, на которое нам указали, была большая очередь. Мы побоялись опоздать на самолет, — пояснил пассажир рейса «Москва — Кемерово». — Перед нами даже не извинились, считаю, что это свинство!»

Клиенты «Аэрофлота» уверены, что самолет заменили из соображений экономии, поскольку в праздничный день пассажиров было меньше обычного.

«Но получается, что они сэкономили за наш счет, а это несправедливо! Думаю, что мы обратимся в суд. И, конечно, ни о каком уважении к бренду «Аэрофлота» теперь не может быть и речи. Думаю, компании с государственным участием за такое должно быть стыдно», — отметил один из пассажиров.

«МедиаКузбасс» не располагает оперативным комментарим сотрудников «Аэрофлота» по данному инциденту.

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8 мая авиакомпания «Аэрофлот» перед вылетом ночного рейса «Москва — Кемерово» поменяла самолет, после чего некоторых пассажиров из бизнес-класса пересадили в «эконом».

 

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