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МЧС проверило более 500 объектов детского отдыха в Кузбассе

Опубликовано , 52 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © mchs.gov.ru

Инспекторы государственного пожарного надзора перед летним сезоном проверяют противопожарное состояние детских лагерей, оздоровительных учреждений и санаториев.

В рамках подготовки к летнему сезону сотрудники МЧС уже проверили более 500 объектов детского отдыха по всей области, сообщает пресс-служба регионального ГУ ведомства.

С начала апреля уже проверено более половины — это 532 объекта детского отдыха.

«Особое внимание уделяется состоянию путей эвакуации, системам пожарной автоматики, связи и оповещения, состоянию источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения и знаниям обслуживающего персонала объектов по действиям при пожаре», — рассказали в ГУ МЧС.

Начало сезона в каждом оздоровительном учреждении традиционно начнётся со «Дня безопасности».

Инспекторы проведут профилактические мероприятия, как с педагогами, так и со школьниками: инструктажи о мерах пожарной безопасности и учебные эвакуации в случае возникновения пожара.

О безопасности на воде расскажут сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, а навыкам плавания и безопасному купанию детей научат профессиональные инструкторы и представители общественных организаций.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/89856.html

http://mchs.gov.ru/upload/site62/document_images/0CnkqimtKS-800x600.jpg

Инспекторы государственного пожарного надзора перед летним сезоном проверяют противопожарное состояние детских лагерей, оздоровительных учреждений и санаториев.

 

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