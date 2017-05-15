МЧС проверило более 500 объектов детского отдыха в Кузбассе

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Инспекторы государственного пожарного надзора перед летним сезоном проверяют противопожарное состояние детских лагерей, оздоровительных учреждений и санаториев.
В рамках подготовки к летнему сезону сотрудники МЧС уже проверили более 500 объектов детского отдыха по всей области, сообщает пресс-служба регионального ГУ ведомства.
С начала апреля уже проверено более половины — это 532 объекта детского отдыха.
«Особое внимание уделяется состоянию путей эвакуации, системам пожарной автоматики, связи и оповещения, состоянию источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения и знаниям обслуживающего персонала объектов по действиям при пожаре», — рассказали в ГУ МЧС.
Начало сезона в каждом оздоровительном учреждении традиционно начнётся со «Дня безопасности».
Инспекторы проведут профилактические мероприятия, как с педагогами, так и со школьниками: инструктажи о мерах пожарной безопасности и учебные эвакуации в случае возникновения пожара.
О безопасности на воде расскажут сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, а навыкам плавания и безопасному купанию детей научат профессиональные инструкторы и представители общественных организаций.
Инспекторы государственного пожарного надзора перед летним сезоном проверяют противопожарное состояние детских лагерей, оздоровительных учреждений и санаториев.