МЧС проверило более 500 объектов детского отдыха в Кузбассе

Инспекторы государственного пожарного надзора перед летним сезоном проверяют противопожарное состояние детских лагерей, оздоровительных учреждений и санаториев.

В рамках подготовки к летнему сезону сотрудники МЧС уже проверили более 500 объектов детского отдыха по всей области, сообщает пресс-служба регионального ГУ ведомства.

С начала апреля уже проверено более половины — это 532 объекта детского отдыха.

«Особое внимание уделяется состоянию путей эвакуации, системам пожарной автоматики, связи и оповещения, состоянию источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения и знаниям обслуживающего персонала объектов по действиям при пожаре», — рассказали в ГУ МЧС.

Начало сезона в каждом оздоровительном учреждении традиционно начнётся со «Дня безопасности».

Инспекторы проведут профилактические мероприятия, как с педагогами, так и со школьниками: инструктажи о мерах пожарной безопасности и учебные эвакуации в случае возникновения пожара.

О безопасности на воде расскажут сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, а навыкам плавания и безопасному купанию детей научат профессиональные инструкторы и представители общественных организаций.