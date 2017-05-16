Кузбасс поддержал всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»

Акция проводится третий раз и организована фондом социально-культурных инициатив, возглавляемым Светланой Медведевой, вместе с рядом федеральных министерств и ведомств.

Она продлится неделю и проводится два раза в год. Традиционно приурочена к Международному дню памяти жертв СПИДа, отмечаемому в третье воскресенье мая, и Всемирному дню борьбы со СПИДом — 1 декабря.

«Мероприятия, которые проводятся с 15 по 21 мая, призваны информировать жителей о мерах профилактики и помочь сформировать ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, способствовать уменьшению риска инфицирования», — отметили в пресс-службе обладминистрации.

В Кузбассе пройдёт Неделя тестирования на ВИЧ. На базе областного СПИД-центра действует передвижной пункт, в котором проводится бесплатное экспресс-тестирование и консультирование.

Также там предоставляют тематические информационно-образовательные материалы. Во время акции передвижной пункт освидетельствования будет работать ежедневно. Режим и места его работы можно узнать по телефону 8 (384-2) 51-03-32 или на сайте.

Кроме того, сдать тест в территориях можно стационарно — в СПИД-центрах и консультативно-диагностических кабинетах по месту жительства.

Как отметили участники пресс-конференции, прошедшей в обладминистрации, в Кузбассе создана сеть медучреждений, обеспечивающих оказание трёхуровневой медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией. Во всех территориях организован приём больных, что обеспечивает доступность медицинской помощи. Созданы все условия для обследования: работают 35 лабораторий. Все лаборатории выполняют первичное, скрининговое обследование методом иммуно-ферментного анализа.

За четыре месяца этого года в области зарегистрировано 1 918 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 300 случаев или на 13,5% меньше, чем за тот же период 2016-го.

«Положительным прогностическим фактом является то, что снижение заболеваемости происходит на фоне постоянно растущего охвата населения обследованием. Если в 2014 году охват составлял 18,2%, в 2015 году — 19,4%, то в 2016 году обследованы 20,5% населения. В 2017 году запланировано обследовать 21% населения», — отмечают специалисты.