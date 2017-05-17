Кузбассовцы заполонили соцсети фотографиями майского снега

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Сегодня на большей части Кемеровской области понизилась температура и начался снегопад. Пользователи соцсетей делятся фотографиями выпавшего снега.
Особенно много осадков выпало в посёлке Промышленная.
Местные жители делятся снимками, на которых запечатлены занесённые снегом машины, дороги и крыши домов. Также пользователи предупреждают о сильном снегопаде на трассе Кемерово — Промышленная.
«Как мы ранее и прогнозировали, из-за затока холодной арктической массы произошло понижение температуры воздуха. В основном осадки выпали в северных и центральных районах области», — сообщила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.
По её словам, в Промышленной сегодня наблюдался ливневый снег, при этом видимость ухудшается до тысячи метров.
«Аналогичная ситуация зафиксирована в Топках. Также ливневый снег, но уже в меньшем объёме, выпал в Барзасе и Тайге», — сказала Полуэктова.
Сегодня на большей части Кемеровской области понизилась температура и начался снегопад. Пользователи соцсетей делятся фотографиями выпавшего снега.