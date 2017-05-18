Госавтоинспекторы и экологи проведут в Кемерове совместный рейд

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Сотрудники городской ГИБДД совместно с экологами и общественниками проверят грузовики и общественный транспорта на уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Как напомнили в Госавтоинспекции, рейд пройдёт в рамках объявленного указом президента РФ Года экологии.
«Сегодня на территории областной столицы Кузбасса представителями «ЭКОдесанта» и департамента природных ресурсов и экологии, совместно с кемеровской Госавтоинспекцией, а также представителями СМИ и общественных организаций состоятся рейдовые мероприятия, на предмет выявления грузового транзитного и городского общественного автотранспорта на уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе», — отметили в ведомстве.
Всем нарушителям, у которых в ходе рейдов обнаружатся недостатки, грозит соответствующая административная ответственность.
За нарушения, связанные с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах (ст. 8.22 КоАП РФ), предусмотрен штраф в размере от 500 до тысячи рублей на должностных лиц, предупреждение или штраф 500 рублей на водителей (ст. 8.23 КоАП РФ).
Сотрудники городской ГИБДД совместно с экологами и общественниками проверят грузовики и общественный транспорта на уровень загрязнения атмосферного воздуха.