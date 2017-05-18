Воспитанники реабилитационного центра нарисовали своих родителей-алиментщиков

В Новокузнецке воспитанники детского реабилитационного центра «Полярная звезда» нарисовали своих родителей-алиментщиков перед областной акцией «Судебные приставы — детям».

Как сообщили в региональном управлении ФССП, в этом месте находятся дети школьного возраста, родители которых либо полностью лишены родительских прав, либо временно, пока находятся «на исправлении».

«Многие из таких матерей и отцов не навещают своих детей, а задолженность по алиментам у некоторых выросла до полумиллиона», — отметили в ведомстве.

Чтобы призвать к ответственности нерадивых родителей, дети на встрече с приставами нарисовали портреты своих родственников. Получилось десять работ, на которых изображены воспоминания, связанные с домом и семьей: обстановка в квартире, прогулки на улице, совместный отдых.

После встречи сотрудники управления собрали рисунки и отвезли их в подразделение. Там будет составлена экспозиция, приуроченная ко Дню защиты детей.

«Жители, у которых есть долги по алиментам, приходя в ОСП по Орджоникидзевскому и Кузнецкому районам Новокузнецка будут постоянно видеть эти трогательные детские послания», — отметили в управлении.

Подобные акции сотрудники ведомства проводят уже не первый год, такого рода работа с алиментщиками, по их оценке, плодотворна.

«Бывали случаи, когда после просмотра выставки или даже одного рисунка, родители действительно становились на правильный путь: исправлялись, устраивались на работу, выплачивали алименты или даже добивались того, чтобы забрать ребёнка домой», — рассказала старший специалист второго разряда отдела судебных приставов по Орджоникидзевскому и Кузнецкому районам Новокузнецка Ольга Агапова.