Кузбасские автомобилисты чаще продают седаны, чем внедорожники

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В Кемеровской области из автомобилей в продаже большинство — седаны, такой вывод сделали специалисты автомобильного портала Drom.ru на основе данных базы объявлений сайта.
Анализ более 26,5 тыс. объявлений о продаже автомобилей в регионе показал, что автомобили в кузове седан составляют 46% от всех продающихся в данный момент машин. На втором месте авто в кузове хэтчбек, их доля — 22%.
Замыкают тройку лидеров модели повышенной проходимости различных типов, их в продаже 20% (в выборку попали кроссоверы, внедорожники, SUV и другие типы автомобилей повышенной проходимости).
Минивены, универсалы, купэ и авто с открытым верхом пользуются в регионе куда меньшей популярностью и составляют 5%, 5%, 1% и 1% соответственно.
Интересно, что единственный регион в России, где наблюдается обратная ситуация — Приморский край: здесь автомобилисты предпочитают передвигаться кроссоверах, этот тип кузова составляет 31% от местных автомобилей в продаже. Седаны на втором месте с показателем 27%.
В целом по стране лидируют машины с типом кузова седан: из 480 тыс. объявлений их 40%. Внедорожники занимают второе место, составляя 27% от общего числа. На третьем месте компактные хэтчбеки, их 18%.
В Кемеровской области из автомобилей в продаже большинство — седаны, такой вывод сделали специалисты автомобильного портала Drom.ru на основе данных базы объявлений сайта.