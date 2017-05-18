Газеты и интернет
Радио
3°C, ясно
Войти на сайт

Кузбасские автомобилисты чаще продают седаны, чем внедорожники

Опубликовано , 95 просмотров
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © gazeta19.ru

В Кемеровской области из автомобилей в продаже большинство — седаны, такой вывод сделали специалисты автомобильного портала Drom.ru на основе данных базы объявлений сайта.

Анализ более 26,5 тыс. объявлений о продаже автомобилей в регионе показал, что автомобили в кузове седан составляют 46% от всех продающихся в данный момент машин. На втором месте авто в кузове хэтчбек, их доля — 22%.

Замыкают тройку лидеров модели повышенной проходимости различных типов, их в продаже 20% (в выборку попали кроссоверы, внедорожники, SUV и другие типы автомобилей повышенной проходимости).

Минивены, универсалы, купэ и авто с открытым верхом пользуются в регионе куда меньшей популярностью и составляют 5%, 5%, 1% и 1% соответственно.

Интересно, что единственный регион в России, где наблюдается обратная ситуация — Приморский край: здесь автомобилисты предпочитают передвигаться кроссоверах, этот тип кузова составляет 31% от местных автомобилей в продаже. Седаны на втором месте с показателем 27%.

В целом по стране лидируют машины с типом кузова седан: из 480 тыс. объявлений их 40%. Внедорожники занимают второе место, составляя 27% от общего числа. На третьем месте компактные хэтчбеки, их 18%.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/89951.html

http://www.gazeta19.ru/files/news/0c/f1/82AAB5DC-4C66-4992-BB2B-8613E8488D87_mw1024_mh1024_s.jpg

В Кемеровской области из автомобилей в продаже большинство — седаны, такой вывод сделали специалисты автомобильного портала Drom.ru на основе данных базы объявлений сайта.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Экспедитор из Новокузнецка помог найти угнанную Toyota

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Очевидцы сообщают о пробке в районе кемеровского авторемзавода

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ

Родители поймали насильника своей 11-летней дочери по дороге в полицию

Сибдепо
Сибдепо

В Кузбассе водитель минивэна сбил 11-летнего мальчика на «зебре»

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове на перекрёстке столкнулись «Москвич» и иномарка

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровчанка взяла золото чемпионата Европы по пауэрлифтингу

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить