Около 72 тыс. кузбассовцев поучаствовали в 19-й «Весенней неделе добра»

Общероссийская добровольческая акция, посвящённая Году экологии в России, проходила в Кузбассе с 22 по 29 апреля.

Мероприятия состоялись во всех муниципалитетах, участие приняли 71 955 жителей региона – представителей общественных организаций, добровольческих движений, бизнеса и органов государственной власти, студенты и школьники, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Только за одну неделю волонтёры собрали и передали нуждающимся свыше 33 тыс. вещей; 11,7 тыс. пар обуви; 3,6 тыс. канцелярских наборов; 8,1 тыс. книг и 3,8 тыс. игрушек.

Активисты дали 704 благотворительных концерта, провели 1,3 тыс. уроков добра, сдали 146 литров донорской крови, высадили 6,4 тыс. молодых деревьев и кустарников, очистили берега 119 рек, озёр и водоёмов, провели 10,9 тыс. мероприятий по уборке и благоустройству дворов, улиц, школьных территорий, скверов, парков и т.д.

Более подробную информацию о мероприятиях «Весенней недели добра» в Кузбассе можно узнать в ресурсном центре поддержки общественных инициатив по тел. (3842) 36-37-71, на сайте www.init-kc.ru или в группе в социальной сети ВКонтакте.