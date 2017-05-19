Более 350 медиков со всей России соберутся на конференции в Ленинске-Кузнецком

Сегодня на базе областного клинического центра охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком состоится XX юбилейная всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая интегративной медицине.

Научный форум объединит на одной площадке более 350 представителей передовых клиник и медицинских учреждений Кузбасса, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Томской областей, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краёв, Республики Татарстан.

«В числе участников – семь академиков и членов-корреспондентов РАН, около 100 докторов и кандидатов медицинских наук, организаторы здравоохранения и практикующие врачи различных медицинских специальностей, а также молодые специалисты», — сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участники конференции обсудят вопросы лечения тяжёлых травматических повреждений, заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, профессиональной патологии шахтеров, новых методов диагностики, лечения и профилактики наиболее распространённых заболеваний детей и взрослых.

Одним из главных событий конференции станет торжественное открытие кузбасского филиала ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Цивьяна» Минздрава России на базе областного центра охраны здоровья шахтёров.

Во время секционных заседаний участники конференции представят стендовые доклады и сообщения. Будет действовать специализированная медицинская выставка высоких технологий, изделий медицинского назначения.