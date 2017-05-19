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Кузбасс присоединился к всероссийской акции «Сохрани жизнь! #СбавьСкорость»

Опубликовано , 85 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © pp.userapi.com

Акция проходит при поддержке Госавтоинспекции МВД, представительства Всемирной организации здравоохранения в России и Минобрнауки.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, она направлена на привлечение внимания участников дорожного движения к соблюдению скоростного режима.

Принять участие могут все желающие. Для этого надо нарисовать тематический плакат с призывом соблюдать ПДД, сфотографироваться с ним и разместить фото в соцсети.

Так, в доме детского творчества посёлка Новый Городок города Белово юные инспекторы дорожного движения провели беседы, практические занятия по изучению правил дорожного движения во всех кружках и творческих объединениях.

Воспитанники учреждения на занятиях изготовили плакаты с обращением к водителям не превышать скорость во время движения, сфотографировались с ними и разметили фотографии в социальных сетях.

В Гурьевском районе к акции подключились сотрудники районного отдела ГИБДД, муниципального управления образования. На плакатах кузбассовцы написали обращения о необходимости снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/89978.html

https://pp.userapi.com/c637628/v637628301/54653/G7QRrneCF5c.jpg

Акция проходит при поддержке Госавтоинспекции МВД, представительства Всемирной организации здравоохранения в России и Минобрнауки.

 

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