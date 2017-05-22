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По всему Кузбассу стартовала операция «Внимание – дети!»

Опубликовано , 69 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © pp.userapi.com

Начавшаяся сегодня всекузбасская оперативно-профилактическая операция «Внимание – дети!» продлится до 4 июня и направлена на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

Как сообщает пресс-служба областной ГИБДД, операцию проводят перед началом летних школьных каникул.

Инспекторы ГИБДД и педагоги проведут для детей дополнительные занятия, различные конкурсы и викторины

«В ходе них учащимся напомнят о правилах безопасного поведения на дороге, расскажут, как поступать в различных дорожных ситуациях, чтобы не стать участником ДТП», — уточнили в ведомстве.

Пройдут различные акции, направленные на то, чтобы напомнить водителям и пешеходам о необходимости особого внимания к юным участникам дорожного движения. Водителям напомнят, что необходимо снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, при движении вблизи образовательных учреждений и мест массового пребывания и передвижения детей.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции примут участие в проведении родительских собраний и педагогических советов, посвящённых обеспечению безопасности детей на дороге.

Также в эти дни пройдут различные рейды, направленные на выявление нарушений водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов, а также правил перевозки юных пассажиров.

Кроме того, по данным обладминистрации, 23-24 мая пройдёт областная акция «Юный водитель», а в Международный день защиты детей — «Единый день безопасности дорожного движения».

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Начавшаяся сегодня всекузбасская оперативно-профилактическая операция «Внимание – дети!» продлится до 4 июня и направлена на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

 

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