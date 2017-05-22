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МЧС провело экологическую акцию «Кузбасским рекам – чистые берега!»

Опубликовано , 50 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © 42.mchs.gov.ru

В Кузбассе прошла экологическая акция, организованная по инициативе МЧС: сотрудники ведомства по всей области вышли на уборку прибрежных территорий.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, в Кемеровской области она проходит уже несколько лет подряд.

Только в областном центре от мусора и сухой растительности было расчищено около 3 километров береговой линии.

«Задача акции – очистить берега малых рек и водоёмов, водоохранных зон и мест массового отдыха от скопившегося мусора, а также привлечь внимание общественности к вопросам бережного отношения к природе», — пояснили в ведомстве.

Ежегодно перед началом навигационного периода и после его окончания пожарные и спасатели в свободное от службы время принимают участие в этой акции, которая с каждым годом набирает обороты.

В акции также принимают участие представители различных предприятий и организаций области, студенты, волонтёры и общественники.

«Летом большинство из нас со своими семьями будет выезжать на природу, к воде. Конечно, приятней приехать в чистое место, поэтому мы постарались привести в порядок прибрежные территории реки Томь. Но, безусловно, не менее важно и оставить берег таким же после отдыха. Поэтому хочется, чтобы кузбассовцы ценили чистоту природы и убирали за собой мусор после пикников», — прокомментировал сотрудник ГИМС Александра Манкевич.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/89999.html

http://42.mchs.gov.ru/upload/site69/document_images/K20xaXNG5I-800x600.jpg

В Кузбассе прошла экологическая акция, организованная по инициативе МЧС: сотрудники ведомства по всей области вышли на уборку прибрежных территорий.

 

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