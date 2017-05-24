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Кузбасские приставы запустили специальную акцию к Дню защиты детей

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © bloknot-volgograd.ru

Накануне 1 июня судебные приставы УФССП по Кемеровской области проведут акцию «Судебные приставы – детям!».

До второго июня включительно уже запланирован список задач, сообщает пресс-служба ведомства.

«Взыскание алиментов — важная социально значимая категория, которая находится на исполнении судебных приставов. В связи с обусловленной необходимостью защиты интересов несовершеннолетних детей и проводится такая акция», — пояснили в управлении.

В рамках акции приставы проведут рейды по квартирам тех, кто задолжал по алиментным обязательствам, чтобы принять меры принудительного взыскания.

Как отметили в ведомстве, особое внимание планируется обратить на тех должников-алиментщиков, которые имеют материальные возможности для выплаты алиментных обязательств в полном объёме, но сознательно уклоняются от исполнения родительского долга, скрывают свои доходы.

Кроме того, сотрудники управления станут участниками донорской акции и подарят свою кровь тем детям, кому она жизненно необходима, а также поздравят с праздником выпускников специального (коррекционного) образовательного учреждения.

Также приставы организуют благотворительные акции, соберут средства на материальную помощь тем детям, которые обделены должным вниманием и родительской лаской.

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Накануне 1 июня судебные приставы УФССП по Кемеровской области проведут акцию «Судебные приставы – детям!».

 

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