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Частная скорая помощь будет обслуживать Кировский район Кемерова и Лесную Поляну

Опубликовано , 76 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © ruscur.ru

Частная скорая помощь впервые в Кузбассе возьмёт на постоянное обслуживание Кировский район областного центра, часть Кемеровского района, село Елыкаево и город-спутник Лесная Поляна.

Всего в ведение медиков компании ООО «Скорая помощь» перейдут 77 тысяч человек.

«Решён вопрос о выделении организации района обслуживания, который включил Кировский район областного центра, прилегающие территории Кемеровского района, Лесную Поляну и Елыкаевское сельское поселение. Численность населения данного района – 77 тыс. человек. К работе в районе обслуживания ООО «Скорая помощь» приступит с 1 июня 2017 года», — сказал замгубернатора региона Валерий Цой.

Вызовы будут поступать в диспетчерскую, после чего их автоматически адресуют частной скорой.

При этом дежурный зафиксирует статус бригады, время приёма вызова и прибытия на адрес, завершение работы, а также результат осмотра – поставленный диагноз, лечебные мероприятия и так далее.

В парке компании есть 11 машин, при необходимости их число увеличат.

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Частная скорая помощь впервые в Кузбассе возьмёт на постоянное обслуживание Кировский район областного центра, часть Кемеровского района, село Елыкаево и город-спутник Лесная Поляна.

 

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