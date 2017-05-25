Частная скорая помощь будет обслуживать Кировский район Кемерова и Лесную Поляну

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Частная скорая помощь впервые в Кузбассе возьмёт на постоянное обслуживание Кировский район областного центра, часть Кемеровского района, село Елыкаево и город-спутник Лесная Поляна.
Всего в ведение медиков компании ООО «Скорая помощь» перейдут 77 тысяч человек.
«Решён вопрос о выделении организации района обслуживания, который включил Кировский район областного центра, прилегающие территории Кемеровского района, Лесную Поляну и Елыкаевское сельское поселение. Численность населения данного района – 77 тыс. человек. К работе в районе обслуживания ООО «Скорая помощь» приступит с 1 июня 2017 года», — сказал замгубернатора региона Валерий Цой.
Вызовы будут поступать в диспетчерскую, после чего их автоматически адресуют частной скорой.
При этом дежурный зафиксирует статус бригады, время приёма вызова и прибытия на адрес, завершение работы, а также результат осмотра – поставленный диагноз, лечебные мероприятия и так далее.
В парке компании есть 11 машин, при необходимости их число увеличат.
Частная скорая помощь впервые в Кузбассе возьмёт на постоянное обслуживание Кировский район областного центра, часть Кемеровского района, село Елыкаево и город-спутник Лесная Поляна.