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Новый гастроскоп поступил в областную детскую клиническую больницу

Опубликовано , 63 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemoblast.ru

Универсальный аппарат стоимостью 1,9 млн рублей предназначен для обследования детей от рождения до 18 лет, так как включает в себя инструменты разных диаметров.

Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Поступивший гастроскоп отличает эргономичность, большой угол обзора, чёткость изображения, возможность многократного увеличения исследуемой зоны.

Как сообщила заведующая эндоскопическим отделением областной детской клинической больницы Надежда Лубкова, ежегодно в учреждении проводится около тысячи обследований и манипуляций с использованием эндоскопической техники.

«Нагрузка на старый аппарат была очень большая, он стал часто выходить строя. Теперь аппарат можно будет отправлять в ремонт без ущерба для лечебно-диагностического процесса», — отметила она.

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http://kemoblast.ru/uploads/2017/05/gastroskop-768x1024.jpg

Универсальный аппарат стоимостью 1,9 млн рублей предназначен для обследования детей от рождения до 18 лет, так как включает в себя инструменты разных диаметров.

 

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