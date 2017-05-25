Новый гастроскоп поступил в областную детскую клиническую больницу

Универсальный аппарат стоимостью 1,9 млн рублей предназначен для обследования детей от рождения до 18 лет, так как включает в себя инструменты разных диаметров.

Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Поступивший гастроскоп отличает эргономичность, большой угол обзора, чёткость изображения, возможность многократного увеличения исследуемой зоны.

Как сообщила заведующая эндоскопическим отделением областной детской клинической больницы Надежда Лубкова, ежегодно в учреждении проводится около тысячи обследований и манипуляций с использованием эндоскопической техники.

«Нагрузка на старый аппарат была очень большая, он стал часто выходить строя. Теперь аппарат можно будет отправлять в ремонт без ущерба для лечебно-диагностического процесса», — отметила она.