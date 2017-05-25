Газеты и интернет
Радио
8°C, ясно
Войти на сайт

Ещё пять вершин Кузнецкого Алатау получили имена героев-кузбассовцев

Опубликовано , 79 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © static.ngs.ru

В Кузбассе продолжается реализация проекта «Вершины воинской славы». Депутаты областного совета поддержали предложение рабочей группы о присвоении безымянным горам Кузнецкого Алатау.

Их назвали именами участников Великой Отечественной войны – Героев Советского союза: Ивана Березина, Виктора Гнедина, Алексея Дергача, Михаила Дюжева, Алексея Павловского.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, для дальнейшей регистрации документы направили на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

«Проект «Вершины воинской славы» стартовал в 2015 году. В год 70-летия Великой Победы ветераны туристического движения, юные краеведы предложили присваивать вершинам Кузнецкого Алатау имена кузбассовцев – Героев Советского Союза. Инициативу поддержал губернатор Аман Тулеев», — сказали в обладминистрации.

В рабочую группу проекта вошли академики Московской международной академии детско-юношеского туризма и экскурсий, члены Русского географического общества, ветераны, исследователи, журналисты.

В 2016 году распоряжением правительства РФ №1127-р трём вершинам Кузнецкого Алатау присвоены имена Героев Советского Союза: Афанасия Шилина, Михаила Куюкова, Ильи Назарова. На вершинах установили мемориальные доски.

Как отметили в областном департаменте образования и науки, эта инициатива направлена на увековечение имен героев Великой Отечественной войны, а также на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере подвигов воинов-земляков, популяризацию исторических знаний о ходе и основных операциях войны.

На базе туристских приютов Кузнецкого Алатау летом 2016 года был организован летний лагерь «Вершины воинской славы» для 500 воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целом за прошлый год вершины посетили более 7 тыс. школьников. В 2017 году лагерь продолжит работу.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/90107.html

http://static.ngs.ru/cache/turizm/images/20d8987194abc72b170053f21b061830_1024_768.jpg

В Кузбассе продолжается реализация проекта «Вершины воинской славы». Депутаты областного совета поддержали предложение рабочей группы о присвоении безымянным горам Кузнецкого Алатау.

 

Яндекс.Новости

alania.news-r.ru
alania.news-r.ru

Во Владикавказе бизнес-леди утаила от налоговой 30 миллионов рублей

news.newnn.ru
news.newnn.ru

Кемеровские дорожники объявили забастовку из-за невыплаты зарплат

radiomayak.ru
radiomayak.ru

Из КХЛ вывели новокузнецкий «Металлург» и хорватский «Медвешчак»

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове загорелось заброшенное здание

mosregtoday.ru
mosregtoday.ru

Кемеровчанин купил набор поддельных кастрюль за 136 тысяч рублей

VSЁ42
VSЁ42

В Анжеро-Судженске горел частный дом

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить