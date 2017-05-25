Ещё пять вершин Кузнецкого Алатау получили имена героев-кузбассовцев

В Кузбассе продолжается реализация проекта «Вершины воинской славы». Депутаты областного совета поддержали предложение рабочей группы о присвоении безымянным горам Кузнецкого Алатау.

Их назвали именами участников Великой Отечественной войны – Героев Советского союза: Ивана Березина, Виктора Гнедина, Алексея Дергача, Михаила Дюжева, Алексея Павловского.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, для дальнейшей регистрации документы направили на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

«Проект «Вершины воинской славы» стартовал в 2015 году. В год 70-летия Великой Победы ветераны туристического движения, юные краеведы предложили присваивать вершинам Кузнецкого Алатау имена кузбассовцев – Героев Советского Союза. Инициативу поддержал губернатор Аман Тулеев», — сказали в обладминистрации.

В рабочую группу проекта вошли академики Московской международной академии детско-юношеского туризма и экскурсий, члены Русского географического общества, ветераны, исследователи, журналисты.

В 2016 году распоряжением правительства РФ №1127-р трём вершинам Кузнецкого Алатау присвоены имена Героев Советского Союза: Афанасия Шилина, Михаила Куюкова, Ильи Назарова. На вершинах установили мемориальные доски.

Как отметили в областном департаменте образования и науки, эта инициатива направлена на увековечение имен героев Великой Отечественной войны, а также на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере подвигов воинов-земляков, популяризацию исторических знаний о ходе и основных операциях войны.

На базе туристских приютов Кузнецкого Алатау летом 2016 года был организован летний лагерь «Вершины воинской славы» для 500 воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.