В Кузбассе начался навигационный сезон для маломерных судов

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Навигация для маломерных судов открыта сегодня и продлится до 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области и напоминает о правилах безопасности.
Судовладелец, выходя на воду, должен быть готов предъявить документы на управление маломерным судном, это судовой билет и удостоверение.
Минимальный набор средств безопасности определен в судовом билете каждого конкретного судна, в зависимости от его технических характеристик, и обязателен при нахождении на водоемах (к примеру, спасательный жилет, спасательный конец Александрова, огнетушитель и др.).
При выходе на воду на маломерных судах запрещается: управлять маломерным судном, не зарегистрированным в установленном порядке; передавать управление судном лицу, не имеющему права управления; эксплуатировать суда, не несущие регистрационных номеров; переоборудовать суда без соответствующего разрешения; нарушать нормы загрузки и пассажировместимости; эксплуатировать судно в состоянии алкогольного опьянения.
Специалисты МЧС рекомендуют жителям региона особое внимание уделить безопасности детей при перевозке на маломерном судне: они обязательно должны быть обеспечены спасательными жилетами.
Навигация для маломерных судов открыта сегодня и продлится до 29 октября.