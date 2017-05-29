Жителей Кемерова зовут на военную службу в Юргинский гарнизон

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На военную службу по контракту в Юргинский гарнизон Кемеровской области требуются физически развитые мужчины.
Как сообщает пресс-служба городской мэрии, по состоянию здоровья кандидаты должны быть годными к военной службе.
По данным ведомства, есть вакантные должности водителей, механиков-водителей БМП, специалистов связи, стрелков, пулемётчиков, номеров расчётов, сапёров, наводчиков и операторов.
Возможен приём граждан, не проходивших военную службу и имеющих высшее и среднее профессиональное образование (вместо военной службы по призыву).
Денежное довольствие — от 23 тысяч рублей до 38 тысяч рублей.
По всем вопросам обращаться на пункт отбора на военную службу по контракту в Кемерове: Сосновый бульвар, 3. тел.: 8 (923) 533-40-70, 8 (3842) 77-07-57.
На военную службу по контракту в Юргинский гарнизон Кемеровской области требуются физически развитые мужчины.