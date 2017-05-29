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Жителей Кемерова зовут на военную службу в Юргинский гарнизон

Опубликовано , 151 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © srv-r.ru

На военную службу по контракту в Юргинский гарнизон Кемеровской области требуются физически развитые мужчины.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, по состоянию здоровья кандидаты должны быть годными к военной службе.

По данным ведомства, есть вакантные должности водителей, механиков-водителей БМП, специалистов связи, стрелков, пулемётчиков, номеров расчётов, сапёров, наводчиков и операторов.

Возможен приём граждан, не проходивших военную службу и имеющих высшее и среднее профессиональное образование (вместо военной службы по призыву).

Денежное довольствие — от 23 тысяч рублей до 38 тысяч рублей.

По всем вопросам обращаться на пункт отбора на военную службу по контракту в Кемерове: Сосновый бульвар, 3. тел.: 8 (923) 533-40-70, 8 (3842) 77-07-57.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/90128.html

https://www.srv-r.ru/images/kontraktnaya-slyjba/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82.jpg

На военную службу по контракту в Юргинский гарнизон Кемеровской области требуются физически развитые мужчины.

 

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