Жителей Кемерова зовут на военную службу в Юргинский гарнизон

На военную службу по контракту в Юргинский гарнизон Кемеровской области требуются физически развитые мужчины.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, по состоянию здоровья кандидаты должны быть годными к военной службе.

По данным ведомства, есть вакантные должности водителей, механиков-водителей БМП, специалистов связи, стрелков, пулемётчиков, номеров расчётов, сапёров, наводчиков и операторов.

Возможен приём граждан, не проходивших военную службу и имеющих высшее и среднее профессиональное образование (вместо военной службы по призыву).

Денежное довольствие — от 23 тысяч рублей до 38 тысяч рублей.

По всем вопросам обращаться на пункт отбора на военную службу по контракту в Кемерове: Сосновый бульвар, 3. тел.: 8 (923) 533-40-70, 8 (3842) 77-07-57.