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В Кузбассе тёща отдала приставам автомобиль зятя-должника

Опубликовано , 191 просмотр
Автор текста Денис Васильев

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Фото © r42.fssprus.ru

Новокузнечанка припарковала автомобиль своего зятя-должника у отдела судебных приставов по Заводскому району города.

Сотрудники управления, воспользовавшись приложением «мобильный розыск», узнали об обязательствах владельца авто и наложили арест на имущество.

Как сообщает пресс-служба УФССП, на днях судебные приставы проводили мобильный розыск на территории отдела. Этот сервис, который позволяет по номеру автомобиля сразу узнать о долгах собственника, в ведомстве называют самым эффективным способом в работе с должниками при принудительном взыскании.

«При проверке через мобильное устройство был обнаружен автомобиль Toyota Corolla Spacio, у владельца которого — кредиторская задолженность более 200 тысяч рублей», — уточнили в управлении.

Оказалось, что 29-летний мужчина пять лет не выплачивал кредит.

Информацию о местонахождении имущества должника приставы сразу передали в ОСП по Новокузнецкому району. Сотрудники управления приехали, чтобы наложить арест на имущество.

За рулём оказался не должник, а его тёща, которая спокойно отреагировала на происходящее и не препятствовала, когда эвакуатор увёз иномарку на штрафстоянку.

Сейчас Toyota Corolla Spacio находится на ответственном хранении у банка.

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Новокузнечанка припарковала автомобиль своего зятя-должника у отдела судебных приставов по Заводскому району города.

 

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