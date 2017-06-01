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Поделка кузбасского школьника победила в конкурсе МВД России

Опубликовано , 137 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © ГУМВД по Кемеровской области

Накануне подвели итоги Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа», среди финалистов которого оказалась работа школьника из Прокопьевска.

Конкурс проходил в два этапа: отборочный – в регионах России, финальный – на официальном интернет-сайте федерального МВД.

Как сообщает пресс-служба областного ГУМВД, в этом году, в преддверии 300-летия российской полиции, детям от 6 до 14 лет предлагалось изготовить поделки, посвящённые сотрудникам правопорядка от времён Российской Империи и до наших дней.

Для участия в финальном этапе конкурса поступило 275 работ. Затем в течение недели изображения 25 лучших были размещены на официальном сайте МВД России для онлайн-голосования.

Среди финалистов была работа ученика 4 «в» класса школы №71 Прокопьевска Константина Янченко, который использовал подручные материалы для создания фигурок двух стражей порядка, спешащих на выезд на «ретро-мотоцикле».

По итогам интернет-голосования работа прокопчанина вошла в число победителей конкурса.

«Кроме кузбасской, одними из самых ярких стали также поделки, присланные из Пензенской и Оренбургской областей. Всем ребятам будут направлены ценные подарки от руководства МВД России», — уточнили в главке полиции.

Сотрудники кузбасского ГУМВД благодарят всех, кто принимал участие в конкурсе и голосовал за нашего земляка.

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ГУМВД по Кемеровской области

Накануне подвели итоги Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа», среди финалистов которого оказалась работа школьника из Прокопьевска.

 

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