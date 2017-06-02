В День защиты детей жителей Кузбасса стало на 139 больше

В Международный день защиты детей в Кузбассе появились на свет 139 детей – 61 девочка и 78 мальчиков, из них шесть двоен.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, 1 июня 2016 года в Кузбассе родились 137 детей (71 мальчик и 66 девочек).

В этом году больше всего праздничных новорождённых было в Кемерове – 38 и Новокузнецке – 32. Также в лидерах Прокопьевск — семь малышей, Яшкино — трое, ещё двое в Тяжине. В областном клиническом перинатальном центре появились на свет 17 детей.

По традиции в Международный день защиты детей в области проходит акция «Родился ребёнок»: женщины, родившие 1 июня, получат по 10 тысяч рублей и медальон «Рождённому на Земле Кузнецкой».

Такие акции проводятся с 2000 года по инициативе губернатора Амана Тулеева пять раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.

С 1 июня 2014 года новорождённым, которые появляются на свет в даты акции «Родился ребёнок», вручаются медальоны «Рождённому на Земле Кузнецкой», изготовленные из серебра высшей пробы. На главной стороне медальона изображены контур и герб Кемеровской области, на оборотной стороне — мать и младенец.