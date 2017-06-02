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Около 7 тысяч человек сдали ЕГЭ по профильной математике в Кузбассе

Опубликовано , 87 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © media-fm.ru

Единый государственный экзамен по профильной математике состоялся сегодня, при этом в области зафиксированы случаи использования шпаргалки и телефона на экзамене — двух ребят удалили, их работы аннулированы.

«Использование на экзаменах шпаргалок и технических устройств запрещено. В случае их использования результаты аннулируются. Пересдать экзамен можно будет только в следующем году», — напомнил начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов.

Всего ЕГЭ по математике профильного уровня в Кузбассе сдавали около 7 тыс. человек. В области работали 58 пунктов по приему экзаменов (ППЭ) во всех городах и районах области.

Технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) использовалась в 42 ППЭ, а сканирование бланков ответов осуществлялось в штабах всех ППЭ. Все аудитории оснащены средствами видеонаблюдения в режиме онлайн.

Напомним, результаты ЕГЭ по математике профильного уровня позволяют поступать в вузы, имеющие в перечне вступительных испытаний предмет «Математика».

Минимальный порог, который необходимо набрать участнику экзамена для получения аттестата и для поступления в вуз, — 27 баллов.

Официальный день объявления результатов по профильной математике – 16 июня. Следующий экзамен — обществознание — пройдёт 5 июня.

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Единый государственный экзамен по профильной математике состоялся сегодня, при этом в области зафиксированы случаи использования шпаргалки и телефона на экзамене — двух ребят удалили, их работы аннулированы.

 

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