Жара до +30 в Кузбассе сменится ливнями и грозами с сильным ветром

Погода на предстоящей неделе будет по-летнему жаркой, но если в начале будет солнечно и без осадков, то с середины характер погоды немного изменится: ожидаются дожди различной интенсивности, ливни, грозы и шквалистое усиление ветра.

Предварительный прогноз опубликовал сегодня Кемеровский гидрометцентр.

«Во вторник мы будем находиться в тёплом секторе циклона, будет без осадков, воздух прогреется до +22,+27°С. Восточный ветер умеренный с порывами до 13 метров в секунду. В ночь на среду температура +9,+14°С, местами +4,+9°С», — сказали в метеослужбе.

В среду ветер сменит направление на юго-восточное и будет с порывами до 18 м/с, днём местами пройдут небольшие дожди, прогремят грозы, температура в пределах плюс 24-29, в ночь на четверг — 10-15 выше нуля, местами — плюс 5-10 градусов.

В четверг ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, а с ним и перемены в погоде.

«Южный ветер будет усиливаться до 18 м/с, будут наблюдаться дожди от небольших до умеренных, грозы. Днем температура +19,+24°С. В ночные часы +10,+15°С», — отмечают синоптики.

В пятницу продолжится влияние холодного фронта и температура ещё немного понизится: днём она будет в пределах плюс 20-25, в ночь — 7-12 выше нуля, при этом юго-западный ветер будет с порывами до 15-20 м/с, начнутся ливневые дожди, грозы.

Выходные дни на этой неделе ожидаются пасмурными и дождливыми. При прохождении фронтальных разделов будет усиливаться ветер.

«В субботу днём порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 м/с, ожидаем дожди различной интенсивности с грозами, воздух прогреется до +16,+20°С. В ночь на воскресенье температура в пределах +10°С», — прогнозируют в гидрометцентре.

В воскресенье температура будет вполне комфортной для июня: плюс 17-22 градусов, но также ливневые дожди и грозы принесут прохладу, а юго-западный ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду.