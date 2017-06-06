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Более 70 пляжей и мест отдыха у воды откроется в Кузбассе этим летом

Опубликовано , 82 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Первые места массового отдыха у воды и пляжи в регионе уже прошли освидетельствование, всего их планируется подготовить более 70.

Уже готова принять отдыхающих пляжная зона на берегу Зенковского пруда в одноимённом парке Прокопьевска.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, пляж разделён на четыре места массового отдыха: «Волна», «Санаторий «Шахтёр», «Зенковский» и «Специализированный». Все они допущены к работе.

«В течение купального сезона на водоёмах будут работать мобильные патрули из сотрудников МЧС, полицейских, представителей муниципалитетов, старост сельских поселений и волонтёров. Участники рейдов будут выявлять несанкционированные места массового отдыха», — отметили в ведомстве.

Патруль также разъяснит отдыхающим правила безопасного поведения на воде.

Купание разрешено только в специально оборудованных местах, запрещено заходить в воду в нетрезвом виде, находиться в водоёме более 10-15 минут — при переохлаждении могут возникнуть судороги.

«Кроме того, нельзя нырять в неизвестном месте, подавать ложные сигналы о помощи, оставлять детей без присмотра. Нужно осторожно плавать на надувных матрасах, ведь их может отнести течением далеко от берега. Запрещено заплывать в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы», — напоминают специалисты.

Сигналы об экстремальных ситуациях принимают по единому телефону спасения «101».

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Первые места массового отдыха у воды и пляжи в регионе уже прошли освидетельствование, всего их планируется подготовить более 70.

 

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