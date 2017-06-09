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Сводный отряд кузбасской полиции отправился на Северный Кавказ

Опубликовано , 78 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © https://42.мвд.рф

Сотрудники органов внутренних дел Кемеровской области, среди которых участковые, сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД, кинологи и представители других служб, выехали в служебную командировку на территорию Северо-Кавказского региона.

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

На протяжении ближайших шести месяцев стражи порядка будут помогать коллегам в раскрытии и пресечении правонарушений и преступлений, обеспечении общественного порядка.

Проводить полицейских с железнодорожного вокзала приехали их родные и близкие, друзья и сослуживцы.

С напутственным словом к бойцам сводного отряда обратился заместитель начальника ГУ МВД по Кемеровской области, начальник главного следственного управления генерал-майор юстиции Владимир Шепель.

«Он дал приказ сотрудникам с честью и достоинством выполнять поставленные служебные задачи и вернуться домой живыми и здоровыми», — отметили в пресс-службе.

Перед направлением в командировку все бойцы прошли специальную подготовку, которая поможет им приступить к несению службы в особых условиях.

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https://42.мвд.рф

Сотрудники органов внутренних дел Кемеровской области, среди которых участковые, сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД, кинологи и представители других служб, выехали в служебную командировку на территорию Северо-Кавказского региона.

 

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