Сводный отряд кузбасской полиции отправился на Северный Кавказ

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Сотрудники органов внутренних дел Кемеровской области, среди которых участковые, сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД, кинологи и представители других служб, выехали в служебную командировку на территорию Северо-Кавказского региона.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
На протяжении ближайших шести месяцев стражи порядка будут помогать коллегам в раскрытии и пресечении правонарушений и преступлений, обеспечении общественного порядка.
Проводить полицейских с железнодорожного вокзала приехали их родные и близкие, друзья и сослуживцы.
С напутственным словом к бойцам сводного отряда обратился заместитель начальника ГУ МВД по Кемеровской области, начальник главного следственного управления генерал-майор юстиции Владимир Шепель.
«Он дал приказ сотрудникам с честью и достоинством выполнять поставленные служебные задачи и вернуться домой живыми и здоровыми», — отметили в пресс-службе.
Перед направлением в командировку все бойцы прошли специальную подготовку, которая поможет им приступить к несению службы в особых условиях.
Сотрудники органов внутренних дел Кемеровской области, среди которых участковые, сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД, кинологи и представители других служб, выехали в служебную командировку на территорию Северо-Кавказского региона.