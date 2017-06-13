Бесплатный уголь в Кузбассе получили уже почти 600 семей

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Почти 600 семей кузбассовцев получили бесплатно уголь на зиму по областной гуманитарной акции, которая проводится по инициативе губернатора Амана Тулеева с 1998 года перед Днём шахтёра.
Как сообщает областной департамент угольной промышленности, за месяц вывезено 2,3 тыс. тонн или более 5% запланированного объема на год. В 2016 году на эту же дату было доставлено 1,7 тыс. тонн или 3%.
В Крапивинском районе уже отгрузили половину от запланированного, уголь получили более 280 семей. В Прокопьевском районе получателями меры поддержки стали свыше 100 семей, но в районе и самое больше число заявок – почти тысяча.
Всего в этом году поддержку получат 13,8 тыс. семей, в том числе 2,8 тыс. ветеранов-горняков. Угольные компании предоставят в качестве благотворительной помощи 55 тыс. тонн угля.
Как пояснили в ведомстве, в 2017 году участниками акции стали представители старшего поколения с пенсией не больше 150% прожиточного минимума и малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, не имеющие льгот либо других возможностей для приобретения топлива. Кроме того, по традиции получателями благотворительного угля будут ветераны угольной промышленности.
Почти 600 семей кузбассовцев получили бесплатно уголь на зиму по областной гуманитарной акции, которая проводится по инициативе губернатора Амана Тулеева с 1998 года перед Днём шахтёра.