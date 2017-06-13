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Бесплатный уголь в Кузбассе получили уже почти 600 семей

Опубликовано , 88 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Почти 600 семей кузбассовцев получили бесплатно уголь на зиму по областной гуманитарной акции, которая проводится по инициативе губернатора Амана Тулеева с 1998 года перед Днём шахтёра.

Как сообщает областной департамент угольной промышленности, за месяц вывезено 2,3 тыс. тонн или более 5% запланированного объема на год. В 2016 году на эту же дату было доставлено 1,7 тыс. тонн или 3%.

В Крапивинском районе уже отгрузили половину от запланированного, уголь получили более 280 семей. В Прокопьевском районе получателями меры поддержки стали свыше 100 семей, но в районе и самое больше число заявок – почти тысяча.

Всего в этом году поддержку получат 13,8 тыс. семей, в том числе 2,8 тыс. ветеранов-горняков. Угольные компании предоставят в качестве благотворительной помощи 55 тыс. тонн угля.

Как пояснили в ведомстве, в 2017 году участниками акции стали представители старшего поколения с пенсией не больше 150% прожиточного минимума и малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, не имеющие льгот либо других возможностей для приобретения топлива. Кроме того, по традиции получателями благотворительного угля будут ветераны угольной промышленности.

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Почти 600 семей кузбассовцев получили бесплатно уголь на зиму по областной гуманитарной акции, которая проводится по инициативе губернатора Амана Тулеева с 1998 года перед Днём шахтёра.

 

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