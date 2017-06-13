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Кемеровская ГИБДД проведёт профилактическую акцию «Светофор»

Опубликовано , 77 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © sputnik-georgia.com

Из-за роста числа ДТП на перекрёстках, переходах и несоблюдения пешеходами сигналов светофора с завтрашнего дня в Кемерове стартует специальное профилактическое мероприятие.

Акция продлится по 23 июня, сообщили «МедиаКузбассу» в городской Госавтоинспекции.

Госавтоинспекторы усилят контроль над тем, как участники дорожного движения соблюдают требования сигналов светофора.

«Мероприятие обусловленное увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине нарушения водителями правил проезда регулируемых перекрестков и пешеходных переходов, а также из-за несоблюдения пешеходами требований сигналов светофора», — пояснили в ведомстве.

С начала года в городе произошло 19 таких автопроисшествий, что на пять больше, чем годом ранее. В этих ДТП погиб человек, 23 человека получили травмы различной степени тяжести (в 2016 году – 17 человек).

Так, в прошедшую субботу, 10 июня, на пересечении проспекта Ленина и улицы Терешковой столкнулись мотоцикл и автомобиль Mercedes-Benz С 180.

«Предварительно установлено, что ДТП произошло по причине нарушения Правил дорожного движения 29-летним водителем мотоцикла, который двигался по улице Терешковой со стороны проспекта Октябрьского. Мотоциклист, совершая поворот налево, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. В свою очередь водитель иномарки двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Волгоградской», — рассказали в ГИБДД.

В результате столкновения мотоциклист получил открытый перелом левой голени. Кроме того, выяснилось, что мотоцикл не был поставлен на регистрационный учёт в ГИБДД, водитель управлял им без полиса ОСАГО, техосмотра и водительского удостоверения, которое никогда не получал. Проводится расследование.

«Уважаемые участники дорожного движения, будьте дисциплинированны на дороге, таким образом, вы не только избежите штрафа, а, самое главное, сбережёте свои жизнь и здоровье», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Как напомнили в ГИБДД, в отношении водителей за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика предусмотрен штраф в размере — тысяча рублей, а в случае повторного совершения данного нарушения — штраф 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на 4-6 месяцев.

В отношении пешеходов-нарушителей, в том числе за переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора, предусмотрено наказание в виде предупреждения или административный штраф в 500 рублей.

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Из-за роста числа ДТП на перекрёстках, переходах и несоблюдения пешеходами сигналов светофора с завтрашнего дня в Кемерове стартует специальное профилактическое мероприятие.

 

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