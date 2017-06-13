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Гордиенко из Мысков выиграли конкурс «Молодая семья Кузбасса-2017»

Опубликовано , 74 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Финал конкурса и подведение итогов состоялись в кемеровском Театре для детей и молодёжи. Судьи были единодушны: по результатам прошедших испытаний мысковчане значительно опережали своих соперников.

У Александра и Анастасии Гордиенко две дочки – Аня (8 лет) и Алисия (3 года). Все члены семьи ведут активный образ жизни: катаются на велосипедах и горных лыжах, ходят в походы и занимаются спортом.

Награду победителям вручат на губернаторском приёме, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На втором месте оказалась семья Стасюк из Юрги, на третьем – Шароновы из Белова.

«Напомним, конкурс «Молодая семья Кузбасса» с 2002 года проводит департамент молодёжной политики и спорта совместно с органами местного самоуправления для повышения статуса семьи, престижа семейной жизни и создания условий для укрепления молодой семьи», — напомнили в обладминистрации.

В XVI областном конкурсе «Молодая семья Кузбасса» участие приняли 23 семьи – победители муниципального этапа. Они демонстрировали свои знания в викторине «Всезнайка», где прошли компьютерное тестирование по темам: «Общая эрудиция», «70 лет празднования Дня шахтера», «Год экологии в России», «Семья», «Инновационная Россия», «Всемирный фестиваль молодежи и студентов».

Также участники представили видеоматериалы об участии в экологической акции «Вклад нашей семьи в экологию Кузбасса» в своих территориях, поучаствовали в спортивной семейной эстафете «Веселые старты».

В финале встретились пять семей, которые прошли несколько творческих испытаний: визитная карточка «Давайте познакомимся», конкурс «Танцуй со мной», индивидуальная постановка, посвящённая 70-летию празднования Дня шахтёра.

Кроме того, семьи изготавливали скворечники и сдавали нормативы физкультурно-спортивного комплекса ГТО: бег, прыжки, стрельба, отжимания и рывок гири.

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Финал конкурса и подведение итогов состоялись в кемеровском Театре для детей и молодёжи. Судьи были единодушны: по результатам прошедших испытаний мысковчане значительно опережали своих соперников.

 

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