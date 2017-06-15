Киселевчанка погасила накопившийся за год долг ради свадьбы за границей

Жительница Киселёвска в течение нескольких часов нашла сто тысяч рублей, чтобы улететь заграницу на свадьбу к родственникам.

Ранее из-за долгов ей запретили выезд за пределы России, сообщает пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов.

Женщина задолжала местному КУМИ. Приставы возбудили исполнительное производство ещё год назад, однако выплачивать долг она не спешила.

Должницу предупредили, что ей грозит временное ограничение на выезд заграницу, но она не восприняла это всерьёз.

В прошлом декабре приставы вынесли постановление о временном ограничении права выезда за пределы РФ на полгода.

«Эта мера оказалась действенной. В марте должница запланировала поездку к родственникам на свадьбу в другую страну. Женщина приехала в ОСП города Киселёвска, где ей пояснили, что ограничения снимут только после погашения долга», — пояснили в ведомстве.

Чтобы всё-таки поехать на праздник, женщина за несколько часов нашла необходимую сумму и оплатила задолженность.

В итоге приставы закрыли производство и отменили постановление об ограничении выезда за пределы страны.