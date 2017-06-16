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В Новокузнецке наказывают водителей за мойку машин в Томи

Опубликовано , 82 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © gazeta.a42.ru

С началом лета в Новокузнецке стартовали рейды по несанкционированным мойкам транспортных средств на берегах водоёмов города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, накануне такое обследование прошло на водоохраной зоне реки Томь.

Рейд проводили сотрудники комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов совместно с Общественной экологической полицией и Кемеровским отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания.

В мэрии напомнили, что согласно Кодексу об административных правонарушениях такие действия расцениваются, как несоблюдение статьи 8.42 «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохраной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения».

Нарушение вышеуказанной статьи влечёт за собой административный штраф на граждан в размере до 4,5 тыс. рублей, на юридические лица – до 400 тыс. рублей.

«Были зафиксированы автовладельцы, нарушившие данную статью. На них были составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, о необходимости соблюдения данной статьи КоАП проинформировали отдыхающих на пляже людей», — уточнили в горадминистрации.

В мэрии также напомнили, что ставшие свидетелем мойки машин в водоохраной зоне жители могут зафиксировать факт правонарушения и направить материалы на линию «Зелёный телефон» (45-14-30), а также на сайт комитета.

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С началом лета в Новокузнецке стартовали рейды по несанкционированным мойкам транспортных средств на берегах водоёмов города.

 

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