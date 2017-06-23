Газеты и интернет
Радио
22°C, слегка облачно
Войти на сайт

Жители Кузбасса всё чаще оформляют пенсию по интернету

Опубликовано , 54 просмотра
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © smartnews.ru

Количество обратившихся за назначением и доставкой пенсии через интернет в нашей области увеличилось в восемь раз.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда, за январь-май 2017 года в Кемеровской области через «Личный кабинет» на сайте ПФР было подано более 12,9 тыс. электронных заявлений о назначении пенсии и свыше 16,7 тыс. электронных заявлений о выборе или изменении способа доставки пенсии, что в восемь раз выше соответствующих показателей за аналогичный период прошлого года.

«Кузбассовцы всё охотнее используют электронные сервисы при подаче заявлений на назначение и доставке пенсий. Через „Личный кабинет“ на сайте ПФР и Единый портал государственных услуг подано 75,5% заявлений», — уточнили в ведомстве.

Напомним, «Личный кабинет» позволяет назначить все виды пенсий, выплачиваемых ПФР, включая страховую, накопительную и пенсию по государственному обеспечению.

Как уточнили в отделении, Пенсионный фонд постоянно расширяет возможности электронного кабинета для граждан, благодаря чему сегодня он охватывает практически все выплаты по линии ПФР, помимо пенсий: ежемесячную денежную выплату, федеральную социальную доплату к пенсии, набор социальных услуг, материнский капитал и другие.

«Все электронные услуги и сервисы, предоставляемые ПФР, для удобства граждан собраны в Единый портал на сайте Пенсионного фонда», — добавили в ведомстве.

Портал структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и другие), но и по способу доступа к ним – с регистрацией или без регистрации. Доступ к услугам с использованием персональных данных осуществляется через подтверждённую учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/90466.html

http://smartnews.ru/storage/c/2012/10/15/1350305385_032509_67.jpg

Количество обратившихся за назначением и доставкой пенсии через интернет в нашей области увеличилось в восемь раз.

 

Яндекс.Новости

Говорит Москва
Говорит Москва

Неверов опроверг своё назначение на место Тулеева

VSЁ42
VSЁ42

Кузбасская автошкола получила штраф за серьезные нарушения

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Стало известно, сколько в среднем кузбассовцы зарабатывали в апреле

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке на неделю ограничили движение троллейбусов

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Ночью в Кемерове из-за поджога сгорели три автомобиля

oane.ws
oane.ws

В ДТП в Новокузнецке погибла четырёхлетняя девочка

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить