В Кузбассе проверяют работу ЧОПов в детских летних лагерях

Областное управление Росгвардии предпринимает дополнительные меры для безопасности детского отдыха и проводит внеплановые проверки объектов, находящихся под охраной ЧОП.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе ведомства, в ходе рейдов стражи порядка проверяют охранников детских оздоровительных лагерей на соблюдение требований законодательства в сфере частной охранной деятельности.

Работники ЧОПов должны иметь при себе специальные разрешительные документы, знать должностные инструкции и требования безопасности, а рабочие места оборудованы экстренными кнопками вызова наряда Росгвардии.

«Особое внимание уделяется знаниям порядка применения физической силы и специальных средств. Кроме этого, сотрудники лицензионно-разрешительной работы проводят практические испытания, в ходе которого бойцы Росгвардии оценивают действия охранников при угрозе проникновения на территорию детского объекта посторонних лиц», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в управлении рассказали о первых результатах проверок.

В частности, в детском летнем лагере в посёлке Ясногорский Кемеровского района оказалось, что сотрудники ЧОП, которые следят за безопасностью на объекте, не имеют удостоверения частного охранника.

«За данное нарушение к административной ответственности в виде штрафа до пяти тысяч рублей привлечены не только работники, но и директор частного охранного предприятия», — отметили в ведомстве.