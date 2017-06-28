В Кузбассе проверяют работу ЧОПов в детских летних лагерях

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Областное управление Росгвардии предпринимает дополнительные меры для безопасности детского отдыха и проводит внеплановые проверки объектов, находящихся под охраной ЧОП.
Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе ведомства, в ходе рейдов стражи порядка проверяют охранников детских оздоровительных лагерей на соблюдение требований законодательства в сфере частной охранной деятельности.
Работники ЧОПов должны иметь при себе специальные разрешительные документы, знать должностные инструкции и требования безопасности, а рабочие места оборудованы экстренными кнопками вызова наряда Росгвардии.
«Особое внимание уделяется знаниям порядка применения физической силы и специальных средств. Кроме этого, сотрудники лицензионно-разрешительной работы проводят практические испытания, в ходе которого бойцы Росгвардии оценивают действия охранников при угрозе проникновения на территорию детского объекта посторонних лиц», — пояснили в ведомстве.
Кроме того, в управлении рассказали о первых результатах проверок.
В частности, в детском летнем лагере в посёлке Ясногорский Кемеровского района оказалось, что сотрудники ЧОП, которые следят за безопасностью на объекте, не имеют удостоверения частного охранника.
«За данное нарушение к административной ответственности в виде штрафа до пяти тысяч рублей привлечены не только работники, но и директор частного охранного предприятия», — отметили в ведомстве.
Внеплановые рейды на объектах детского отдыха будут продолжаться до конца летнего сезона, заверили в Росгвардии.
Областное управление Росгвардии предпринимает дополнительные меры для безопасности детского отдыха и проводит внеплановые проверки объектов, находящихся под охраной ЧОП.