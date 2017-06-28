Газеты и интернет
Радио
16°C, ясно
Войти на сайт

В Кузбассе проверяют работу ЧОПов в детских летних лагерях

Опубликовано , 138 просмотров
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © safeti-tek.ru

Областное управление Росгвардии предпринимает дополнительные меры для безопасности детского отдыха и проводит внеплановые проверки объектов, находящихся под охраной ЧОП.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе ведомства, в ходе рейдов стражи порядка проверяют охранников детских оздоровительных лагерей на соблюдение требований законодательства в сфере частной охранной деятельности.

Работники ЧОПов должны иметь при себе специальные разрешительные документы, знать должностные инструкции и требования безопасности, а рабочие места оборудованы экстренными кнопками вызова наряда Росгвардии.

«Особое внимание уделяется знаниям порядка применения физической силы и специальных средств. Кроме этого, сотрудники лицензионно-разрешительной работы проводят практические испытания, в ходе которого бойцы Росгвардии оценивают действия охранников при угрозе проникновения на территорию детского объекта посторонних лиц», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в управлении рассказали о первых результатах проверок.

В частности, в детском летнем лагере в посёлке Ясногорский Кемеровского района оказалось, что сотрудники ЧОП, которые следят за безопасностью на объекте, не имеют удостоверения частного охранника.

«За данное нарушение к административной ответственности в виде штрафа до пяти тысяч рублей привлечены не только работники, но и директор частного охранного предприятия», — отметили в ведомстве.

Внеплановые рейды на объектах детского отдыха будут продолжаться до конца летнего сезона, заверили в Росгвардии.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/90560.html

http://safeti-tek.ru/upload/medialibrary/84e/image001.jpg

Областное управление Росгвардии предпринимает дополнительные меры для безопасности детского отдыха и проводит внеплановые проверки объектов, находящихся под охраной ЧОП.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

В Ленинском районе Кемерова произошло ДТП

nikatv.ru
nikatv.ru

Житель Калужской области накопал себе оружейный арсенал

katun24.ru
katun24.ru

«Яндекс» изучил кулинарные предпочтения жителей Алтайского края

runews24.ru
runews24.ru

Житель Кузбасса до смерти избил квартиранта за беспорядок

domsovet.tv
domsovet.tv

Промышленный кондиционер 2 года не давал уснуть пенсионеру из Кемерова

VSЁ42
VSЁ42

Житель Осинников ответит в суде за оскорбление полицейских

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить