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Посетителям автосалонов вручают памятки о безопасной перевозке детей

Опубликовано , 85 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © pp.userapi.com

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка посетили один из крупных автосалонов города, где провели профилактическую работу с его клиентами и посетителями.

Как сообщает областная ГИБДД, инспекторы напомнили водителям об основных правилах безопасности при поездке на автомобиле.

Тем, у кого в салоне автомобиля частым гостем является ребёнок, полезно было узнать об особенностях и правилах использования детских удерживающих устройств.

«Эта тема, кстати, оказалась очень актуальной для современных водителей, и самым волнующим стал вопрос целесообразности использования адаптеров ремня безопасности», — отметили в ведомстве.

Напомнив участникам дорожного движения о важности повышенного внимания к детям, особенно в период летних школьных каникул, сотрудники ГИБДД вручили всем участникам акции памятки и листовки с простыми правилами безопасности при путешествии на автомобиле.

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https://pp.userapi.com/c638525/v638525301/42ec5/tZMHo9OnuRs.jpg

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка посетили один из крупных автосалонов города, где провели профилактическую работу с его клиентами и посетителями.

 

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