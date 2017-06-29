Посетителям автосалонов вручают памятки о безопасной перевозке детей

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка посетили один из крупных автосалонов города, где провели профилактическую работу с его клиентами и посетителями.

Как сообщает областная ГИБДД, инспекторы напомнили водителям об основных правилах безопасности при поездке на автомобиле.

Тем, у кого в салоне автомобиля частым гостем является ребёнок, полезно было узнать об особенностях и правилах использования детских удерживающих устройств.

«Эта тема, кстати, оказалась очень актуальной для современных водителей, и самым волнующим стал вопрос целесообразности использования адаптеров ремня безопасности», — отметили в ведомстве.

Напомнив участникам дорожного движения о важности повышенного внимания к детям, особенно в период летних школьных каникул, сотрудники ГИБДД вручили всем участникам акции памятки и листовки с простыми правилами безопасности при путешествии на автомобиле.