Кузбасские спасатели учат детей плавать и безопасно отдыхать на воде

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В детских оздоровительных лагерях специалисты МЧС проводят для школьников всероссийскую акцию «Научись плавать».
В рамках профилактической акции в пришкольных и загородных лагерях спасатели рассказывают детям о правилах безопасного поведения на воде, знакомят со спасательными средствами, а также учат оказанию первой медицинской помощи.
Школьники получают уникальную возможность пройти водные уроки вместе с профессиональными спасателями, научиться безопасным действиям в экстремальных ситуациях на акватории.
«Умение хорошо плавать — одно из важнейших условий безопасного отдыха на воде, поэтому инструкторы проводят занятия по плаванию с ребятами, которые отдыхают в детских лагерях, расположенных на берегах водоёмов», — рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.
Детям подробно рассказывают, где и как правильно нужно купаться, нельзя заплывать за буйки, соблюдать температурный режим и купаться не более 10-15 минут.
Профилактические инструктажи по мерам безопасности на воде проведут и с педагогами.
Акция «Научись плавать» стартовала в 2015 году, она охватила более 3 тыс. детских оздоровительных лагерей и спортивных оздоровительных центров по всей стране.
Подобные занятия, по мнению специалистов, помогают сформировать у детей базовые навыки по основам безопасного поведения на воде, а также позволяют донести до детей, что безопасное место для купания — это пляж, специально оборудованный и отвечающий всем требованиям безопасности. Одиночные, без контроля взрослых, купания детей и просто нахождение их у воды запрещено.
Обучающая акция продлится до окончания купального сезона.
В детских оздоровительных лагерях специалисты МЧС проводят для школьников всероссийскую акцию «Научись плавать».