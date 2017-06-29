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Кузбасские спасатели учат детей плавать и безопасно отдыхать на воде

Опубликовано , 86 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © mchs.gov.ru

В детских оздоровительных лагерях специалисты МЧС проводят для школьников всероссийскую акцию «Научись плавать».

В рамках профилактической акции в пришкольных и загородных лагерях спасатели рассказывают детям о правилах безопасного поведения на воде, знакомят со спасательными средствами, а также учат оказанию первой медицинской помощи.

Школьники получают уникальную возможность пройти водные уроки вместе с профессиональными спасателями, научиться безопасным действиям в экстремальных ситуациях на акватории.

«Умение хорошо плавать — одно из важнейших условий безопасного отдыха на воде, поэтому инструкторы проводят занятия по плаванию с ребятами, которые отдыхают в детских лагерях, расположенных на берегах водоёмов», — рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Детям подробно рассказывают, где и как правильно нужно купаться, нельзя заплывать за буйки, соблюдать температурный режим и купаться не более 10-15 минут.

Профилактические инструктажи по мерам безопасности на воде проведут и с педагогами.

Акция «Научись плавать» стартовала в 2015 году, она охватила более 3 тыс. детских оздоровительных лагерей и спортивных оздоровительных центров по всей стране.

Подобные занятия, по мнению специалистов, помогают сформировать у детей базовые навыки по основам безопасного поведения на воде, а также позволяют донести до детей, что безопасное место для купания — это пляж, специально оборудованный и отвечающий всем требованиям безопасности. Одиночные, без контроля взрослых, купания детей и просто нахождение их у воды запрещено.

Обучающая акция продлится до окончания купального сезона.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/90571.html

http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/document_images/nGV9xY94G1-1000x1000(2)-1000x1000.jpg

В детских оздоровительных лагерях специалисты МЧС проводят для школьников всероссийскую акцию «Научись плавать».

 

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