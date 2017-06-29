Кузбасские спасатели учат детей плавать и безопасно отдыхать на воде

В детских оздоровительных лагерях специалисты МЧС проводят для школьников всероссийскую акцию «Научись плавать».

В рамках профилактической акции в пришкольных и загородных лагерях спасатели рассказывают детям о правилах безопасного поведения на воде, знакомят со спасательными средствами, а также учат оказанию первой медицинской помощи.

Школьники получают уникальную возможность пройти водные уроки вместе с профессиональными спасателями, научиться безопасным действиям в экстремальных ситуациях на акватории.

«Умение хорошо плавать — одно из важнейших условий безопасного отдыха на воде, поэтому инструкторы проводят занятия по плаванию с ребятами, которые отдыхают в детских лагерях, расположенных на берегах водоёмов», — рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Детям подробно рассказывают, где и как правильно нужно купаться, нельзя заплывать за буйки, соблюдать температурный режим и купаться не более 10-15 минут.

Профилактические инструктажи по мерам безопасности на воде проведут и с педагогами.

Акция «Научись плавать» стартовала в 2015 году, она охватила более 3 тыс. детских оздоровительных лагерей и спортивных оздоровительных центров по всей стране.

Подобные занятия, по мнению специалистов, помогают сформировать у детей базовые навыки по основам безопасного поведения на воде, а также позволяют донести до детей, что безопасное место для купания — это пляж, специально оборудованный и отвечающий всем требованиям безопасности. Одиночные, без контроля взрослых, купания детей и просто нахождение их у воды запрещено.

Обучающая акция продлится до окончания купального сезона.