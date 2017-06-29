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Новокузнецкие полицейские сдали кровь для пострадавших в ДТП

Опубликовано , 86 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © ГУ МВД по Кузбассу

Сотрудники ГИБДД стали донорами для пострадавших в ДТП, пополнив банк городской службы крови на 13,5 литров.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, такие мероприятия с участием автоинспекторов стали уже традиционными.

«С каждым разом желающих вступить в ряды доноров становится ещё больше. Несколько десятков человек, пройдя обязательный предварительный медицинский осмотр, сдали кровь, почти половина из них — впервые», — отметили в ведомстве.

За один день благодаря сотрудникам Госавтоинспекции банк крови Новокузнецка пополнился почти на 13,5 литров.

«Полицейские целенаправленно принимают участие в таких мероприятиях, ведь в донорской крови регулярно нуждаются пострадавшие в ДТП», — подчеркнули в пресс-службе.

С начала года в ДТП на кузбасских дорогах травмы получили около 1,5 тыс. человек.

«Полицейские видят аварии, поэтому не могут остаться в стороне и активно сдают свою кровь для помощи в восстановлении и реабилитации жертв дорожно-транспортных происшествий», — заверили в ведомстве.

По словам специалистов Новокузнецкой службы крови, донорские акции с массовым привлечением участников летом особенно необходимы.

«Студенты вузов, которые регулярно сдают кровь, сейчас на каникулах, но операции в больницах никто не отменял, а значит – кровь нужна в любое время года», — отмечают они.

Сотрудничество с ГИБДД, по словам врачей, хорошо ещё и тем, что процент крови, который идёт в брак, крайне мал: автоинспекторы проходят военно-врачебную медицинскую комиссию и ежегодный медосмотр.

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ГУ МВД по Кузбассу

Сотрудники ГИБДД стали донорами для пострадавших в ДТП, пополнив банк городской службы крови на 13,5 литров.

 

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